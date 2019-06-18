«Мослифт» автоматизирует закупки с помощью «Е1-Закупки»

Российский разработчик искусственного интеллекта и ПО компания Cognitive.Technologies сообщила о внедрении системы автоматизации закупок на базе «Е1-Закупки» в сервисной лифтовой компании Восточной Европы АО «Мослифт». Уникальность решения состоит в его интеграции с Единой автоматизированной информационной системы торгов г. Москвы (ЕАИСТ).

Проект охватывает головное предприятие АО «Мослифт» и всю его филиальную систему, распределенную по г. Москве и обеспечивает поддержку всего цикла закупочных бизнес-процессов в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и Положением о закупках АО «Мослифт» от работы с утвержденными первоначальными потребностями до создания процедуры закупки на основе этих потребностей и формирования договоров с победителем закупки.

«Пользователи нашей системы заносят свои «сырые» потребности закупаемой продукции, используя привычные им средства 1С. Там они первично утверждаются и отфильтровываются, и затем передаются в «Е1-Закупки», чтобы с ними могли работать сотрудники департамента закупок. Система позволяет консолидировать однотипные потребности, поступающие от различных филиалов и подразделений, что дает возможность снизить трудоемкость на каждую мелкую закупку и уменьшить общую стоимость единицы закупаемой продукции, за счет получения скидки на увеличении ее объема», – отметил руководитель проекта Cognitive Technologies Михаил Потапенко.

Финальной стадией закупки в системе «Е1-Закупки» является карточка договора, в которой собираются сведения о победителе и договор. При этом сведения о заключенном договоре передаются в реестр контрактов ЕИС. Также, по завершении закупочного цикла, сведения о результатах закупки передаются обратно в программу 1С, что позволяет провести все дальнейшие процедуры по заключенным договорам.

Кроме того, в системе ведется история исполнения договора. В случае, если договор является многоэтапным, его результаты исполнения по каждому из этапов (этапу исполнения) также передаются в реестр контрактов ЕИС в соответствие с постановлением Правительства №1132.

Решение интегрировано с электронной торговой площадкой ЕЭТП и ЕИС.