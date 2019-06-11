Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» разработал подсистему обмена данными для 1С на платформе RabbitMQ. Программный продукт упрощает процесс интеграции систем на базе 1С с другими ИТ-решениями.

Интеграции, которые разработаны на «Бит.адаптер», позволяют получить все плюсы от совместного использования одного из самых популярных брокеров сообщений RabbitMQ и платформы для автоматизации бизнеса «1С:Предприятие 8». Сюда входят отказоустойчивость благодаря асинхронному обмену, надежность благодаря высокой доступности серверов RabbitMQ, передача данных на высокой скорости, а также высокая масштабируемость и сокращение сроков разработки и стоимости владения за счет использования единого протокола интеграции для всех систем.

Архитектурно адаптер предоставляет несколько уровней абстракции. Используя разные из них, разработчик может получить либо больше гибкости, либо более простую настройку.

На самом верхнем уровне обычный пользователь без программирования и сложных настроек может настроить обмен между информационными базами с определёнными ограничениями. Работая на нижнем уровне, разработчик может получать или отправлять любые данные через RabbitMQ, не тратя время на разработку всех вспомогательных механизмов.

Важной особенностью продукта является низкий порог входа для разработчиков на платформе 1С, поскольку весь интеграционный код пишется на 1С в конфигурации. При этом количество кода, которое необходимо написать, меньше, чем в случае использования «1С: Конвертация данных 2» и «1С: Конвертация данных 3».

В целом подсистема «Бит.адаптер» позволяет ускорить в 3,7 раза сроки разработки отказоустойчивых интеграций систем 1С. В комплект поставки «Бит.адаптер» входит готовый интеграционный код для обмена между системами «1С: ERP Управление предприятием 2», «1С: Управление производственным предприятием 3», «1С: Зарплата и управление персоналом» и другими.