Лето от Zadarma: бесплатные 8-800, уведомление в Viber, интеграция со сторонними CRM

Сервис Zadarma радует своих клиентов специальными летними скидками и предложениями.

Все лето стандартный номер 8-800 в России можно подключить абсолютно бесплатно, а красивый серебряный 8-800 за 400 рублей. Акция действует до 1 сентября 2019 года.

Число интеграций с мессенджерами пополнил популярный мессенджер Viber. Также полезные уведомления - пропущенные звонки, баланс, входящие SMS и многое другое - клиенты Zadarma могут получать в Facebook messenger, Slack и Telegram.

Сервис облачной телефонии приглашает разработчиков CRM/ERP/Desk систем создать интеграцию с АТС Zadarma, для этого на сайте появилась понятная и полезная инструкция. В свою очередь специалисты облачного сервиса готовы протестировать готовую интеграцию и разместить инструкцию на главном сайте и в маркетплейсе и предложить партнерам специальные условия.