VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов

VEB Ventures и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов и председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент Infowatch Наталья Касперская. Соглашение направлено на развитие инфраструктуры коммерциализации и поддержки высокотехнологичных компаний, занимающихся производством российского программного обеспечения.

Соглашение предполагает координацию действий по вопросам разработки и реализации механизма финансирования проектов, обмен информацией для эффективного взаимодействия сторон, оказание взаимной экспертной и консультационной помощи.

«Отрасль информационных технологий — один из локомотивов российской экономики и развивается темпами, опережающими многие другие сегменты. При этом отечественные разработчики программного обеспечения имеют очень ограниченный доступ к финансовым инструментам, — сказала Наталья Касперская, председатель правления АРПП “Отечественный софт”, президент ГК Infowatch. — Это связано со спецификой ИТ-сектора, отсутствием “залоговой массы” у компаний, занимающихся созданием интеллектуальной собственности, особенностями законодательства, недостаточной информированностью и многими другими причинами. Одна из задач Ассоциации — преодоление этих преград, и, думаю, вместе с ВЭБ мы сможем разработать подходы, которые сделают еще один финансовый инструмент для наших разработчиков более доступным».

«Российские информационные компании – один из основных драйверов развития экономики страны в ближайшем будущем. Совместно с нашим партнером, АРПП, мы делаем ставку на сохранение этого задела и стимулирование возможностей роста. Хотя ИТ технологии не единственный наш фокус, на сегодня они обеспечивают оптимальную отдачу за короткий срок; важно продолжать искать и «раскручивать» новые компании, в том числе из регионов, чтобы сохранить и преумножить уже накопленный потенциал», – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.