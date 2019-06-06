«Информзащита» сертифицировала платежное приложение EFTBase

«Информзащита» провела сертификацию платежного решения EFTBase компании «Терминальные технологии» на соответствие требованиям стандарта Payment Application Data Security Standard (PA-DSS) 3.2.

С 2008 г. все приложения, которые участвуют в обработке платежных транзакций, авторизации или проведении расчетов по пластиковым картам, должны пройти сертификацию PA-DSS. Данные требования утвердили международные платежные системы Visa и Mastercard.

Проект по сертификации платежного приложения EFTBase прошел в три этапа. На первом эксперты «Информзащиты» обследовали продукт и процессы разработки ПО на соответствие требованиям PA-DSS, помогли составить необходимые документы и сформировать план действий по устранению несоответствий. На втором провели сертификационный аудит и сформировали отчет по требованиям PA-DSS 3.2. На третьем прошло финальное согласование отчета по сертификационной проверке (Report On Validation) с советом по безопасности платежных карт (PCI SSC). По его итогам заказчик получил официальное подтверждение успешной сертификации приложения EFTBase. Оно опубликовано на официальном сайте PCI SSC.

«Хотим отметить, что коллеги из компании “Терминальные Технологии” ответственно подошли к процессу сертификации и учли все необходимые требования в разработке ПО. Такой подход помог на раннем этапе выявить и устранить несоответствия и ускорить процедуру сертификации», – отметил Дмитрий Кудинов, эксперт PA QSA и начальник отдела банковских систем «Информзащиты».

Компания «Термальные технологии» ведет свою деятельность на ИТ-рынке с 2004 г. За это время она накопила опыт в разработке, создании устройств и систем, позволяющих различным предприятиям организовывать торговлю с оптимальными затратами на эквайринг и логистику.