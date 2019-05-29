Сервис онлайн-займов Moneyman внедрил ИИ-технологию взыскания просроченной задолженности

Сервис онлайн-займов Moneyman внедрил технологию взыскания просроченной задолженности, основанную на искусственном интеллекте (ИИ). Она определяет, когда заемщик погасит задолженность, а также назначает способы взаимодействия с ним и их частоту. Система использует технологию машинного обучения. Она была разработана собственными силами компании. Экономический эффект от внедрения по результатам 2019 г., по прогнозам компании, составит более 100 млн руб.

Программа состоит из двух модулей. Первый предсказывает вероятность, с которой клиент оплатит долг на конкретный день просрочки. Например, он может рассчитать исходя из индивидуальных данных заемщика, какую часть долга клиент погасит на 20 день.

«Если мы видим, что заемщик может оплатить долг в течение десяти дней, мы минимизируем взаимодействия с ним, сокращая расходы на сообщения и звонки», — сказала генеральный директор Moneyman Ирина Хорошко.

Второй модуль помогает выбрать оптимальный канал взаимодействия с клиентом. Система определяет какое общение с клиентом будет наиболее эффективным — при помощи звонков, SMS, электронной почты и т.д. После выбора одного канала, все остальные отключаются. Кроме этого, модуль определяет частоту взаимодействия с каждым клиентом, сокращая их количество. Взаимодействие с заемщиками происходит только дистанционно.

Оба модуля работают в связке. Система искусственного интеллекта использует несколько сотен переменных: поведение пользователя и его платежную дисциплину. Это анкетные данные, информация о том, как часто пользователь заходит в личный кабинет, как отвечает на звонки, какие причины просрочки платежа указывает, какими суммами погашал задолженность и прочее. Если клиент уже обращался в компанию ранее, программа анализирует его поведение во время прошлых займов. Чаще всего необходимые данные для прогнозирования собираются на 7-15 день просрочки. Точность прогнозирования, по данным Moneyman, составляет 87%. Она будет повышаться с каждым обновлением программы. Средний уровень взыскания после внедрения программы увеличился на 3 п. п. в 2019 г.

Чтобы создать программу, Moneyman проводила тесты на протяжении нескольких месяцев. По словам Ирины Хорошко, новые технологии позволят сделать отрасль более цивилизованной: «У взыскателей в России плохая репутация по ряду причин: работа серых, нелицензионных компаний, короткая история деятельности, низкая квалификация кадров и прочее. Мы хотим показать, что взыскание может быть не только этичным и ответственным, но и высокотехнологичным».