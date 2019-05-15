Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры»

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в компании «Точка опоры» ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX для управления операционной деятельностью. По итогам проекта интегратор создал единую ИТ-среду, в рамках которой автоматизировал большую часть операционных процессов «Точки опоры». Более 140 сотрудников компании теперь могут использовать систему для планирования и оценки эффективности ключевых бизнес-процессов.

Управление территориально разрозненными филиалами и ведение многочисленных сложных проектов на территории России и СНГ требовало от «Точки опоры» эффективного планирования и контроля бизнес-процессов. Долгое время для управления операционной деятельностью компания использовала сразу несколько информационных систем, что затрудняло обмен данными и их централизованный анализ. Руководство «Точки опоры» пришло к выводу, что компании необходима единая платформа, которая свяжет операционные процессы компании и сделает управление ими сквозным и прозрачным.

Руководством «Точки опоры» было решено внедрить в одной из компаний холдинга ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Для реализации проекта был выбран системный интегратор Navicon, обладающий большим опытом в автоматизации операционной и финансовой деятельности крупных компаний.

В процессе реализации проекта в «Точке опоры» были автоматизированы такие бизнес-задачи, как расчеты с клиентами и поставщиками, управление запасами, логистикой, проектной деятельностью и производством, а также бюджетирование, казначейство и управленческий учет. Во время оптимизации управления складскими запасами и планирования закупок специалисты интегратора использовали один из основных принципов бережливого производства «Точно в срок», а также Lean-подход к резервированию складских запасов. В результате внедрение MS Dynamics AX 2012 полностью изменило подход к управлению процессами в компании: например, благодаря модулю «Сводное планирование» «Точка опоры» смогла перейти на принципиально новое для нее планирование закупок и начать работу с цепочками поставок и складскими запасами на более совершенном уровне.

Помимо этого, специалисты интегратора автоматизировали специфические процессы «Точки опоры», такие как управление специальными ценовыми соглашениями, информационными запросами и рекламациями. Управление рекламациями – отдельное ноу-хау для «Точки опоры», позволяющее компании поддерживать равномерно высокое качество оказываемых услуг поставки светотехнических решений и связанных с ними оборудования и материалов. Система позволяет управлять процессом обработки рекламации на всех этапах – от выявления проблемы до ее устранения. Это возможно благодаря организации взаимодействия между всеми участниками процесса, как внутренними, так и внешними – например, командой, проводящей экспертизу оборудования. Сложный и ветвистый процесс удалось сделать простым и понятным. При этом все возможные варианты и этапы обработки рекламации выстроены таким образом, чтобы интересы клиента не страдали и имели наивысший приоритет.

Команда Navicon перенесла на платформу ключевые операционные процессы «Точки опоры», связав их в общую последовательность. По итогам внедрения ИТ-решения компания фактически получила единую среду для управления критически важными для бизнеса задачами, а также формирования сквозной финансовой аналитики для целей управленческого учета.

«В “Точке опоры” мы обнаружили множество сложных, разветвленных процессов, ошибки в которых могли серьезно повлиять на эффективность работы компании. Поэтому мы постарались сделать операционные процессы максимально управляемыми и автоматизированными, с целью минимизации потенциальных пользовательских неточностей и ошибок. Причем текущая функциональность решения была разработана с учетом возможного масштабирования – к системе можно в любой момент подключить большее число бизнес-задач и пользователей», – сказал Павел Туровец, руководитель департамента по управлению проектами Navicon.

Команда «Точки опоры» приняла активное участие во внедрении системы. Для решения задач холдинга со специалистами Navicon взаимодействовало отдельное подразделение «Точки опоры», отвечающее за построение и оптимизацию внутренних бизнес-процессов.

«Единая аналитическая среда, которую создал интегратор, позволяет нам формировать “единую версию правды” по всей организации и повышать уровень доверия к финансовой и другой аналитике. А большой набор функциональных возможностей ИТ-решения от Navicon помогает создавать аналитические отчеты в разных срезах и с различной глубиной детализации, что способствует своевременному и точному планированию бизнес-процессов и оценке их эффективности. Мы можем принимать взвешенные управленческие решения, опираясь на самые актуальные данные о бизнесе», – отметили руководители компании.

На сегодняшний день в системе около 140 пользователей. Осуществляются поддержка и регулярная модернизация ИТ-решения специалистами Navicon.