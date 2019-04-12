В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет

В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действие единая централизованная система бюджетного учета и отчетности в государственных органах. Система построена на основе АС «Смета», разработчик – НПО «Криста».

По информации начальника управления учета и отчетности Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области И. А. Евсейкиной, в централизованную систему включены Министерство финансов, подведомственные ему территориальные органы и ГКУ «Региональный информационный центр». Перевод учетных процедур в единый центр позволил оптимизировать затраты на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения за счет создания единого информационного пространства примерно на 25%.

На втором этапе централизации учетных функций была создана централизованная бухгалтерия на базе ГКУ «Региональный информационный центр». С 1 июня 2017 года ей переданы полномочия по ведению учета и формированию отчетности как МФиНП, так и 30-ти территориальных органов. При этом сроки формирования бухгалтерской отчетности сократились на 20%.

В Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области введена в действие единая централизованная система бюджетного учета и отчетности в государственных органах на основе АС «Смета»

Реализация проекта по централизации учетных функций позволила решить проблему удаленности территориальных органов и связать их с централизованной бухгалтерией юридически значимым электронным документооборотом. Также она дала возможность унифицировать учетные процедуры на базе единой методологии. Это особенно актуально в настоящее время, в период реформирования бухгалтерского учета для приведения его к требованиям международных стандартов. Проект позволил обеспечить формирование отчетности о финансовом состоянии и деятельности органов государственной власти в новом формате.

Функционирование в едином информационном пространстве позволяет МФиНП Новосибирской области иметь доступ ко всем объектам централизованного учета и оперативно получать информацию об их финансовой деятельности, что создает условия для повышения эффективности управления финансовыми активами.

Начальник управления учета и отчетности Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области Ирина Евсейкина

По результатам внедрения мероприятий по централизации бюджетного учета и отчетности в МФиНП Новосибирской области планируется распространение положительного опыта на другие органы исполнительной власти и государственные учреждения Новосибирской области.