«Ассистент» Google получил масштабное обновление

Google представила первое масштабное обновление «Ассистента». Голосовой помощник запустился на русском языке восемь месяцев назад, и за это время Россия вошла в топ-5 стран, где сервисом пользуются активнее всего.

Первое и самое заметное изменение — голос. Теперь помощник звучит гораздо более реалистично, а еще знает почти все омографы — слова, совпадающие в написании, но различающиеся в произношении. Для сторонних приложений стали доступны дополнительные варианты голосов — мужской и женский.

Приложений для «Ассистента» стало больше. Благодаря партнерам Google пользователи могут: узнавать о сервисах и продуктах Сбербанка; рассчитать стоимость туристической страховки компании «Согласие»; включать детям персонализированные сказки от «Агуши» и PepsiCo; изучать английский вместе со школой Skyeng;

Для тех, кто хочет создать свое приложение, но не обладает навыками программирования, теперь доступны специальные шаблоны. Вы можете использовать их при разработке карточек и викторин, как сделали, например, авторы игры «Что? Где? Когда?».

Также запущены транзакции. Это значит, что теперь через «Ассистента» можно совершать онлайн-покупки и оплачивать цифровые сервисы, интегрированные с голосовым помощником.

Кроме того, сервис научился читать хокку, а еще — делать вам комплименты и рассказывать, чем запомнился тот или иной день в истории.

Начиная с сегодняшнего дня обновления постепенно становятся доступными на устройствах Android и iOS.