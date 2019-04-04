Microsoft представила среду разработки Visual Studio 2019
Интегрированная среда разработки Visual Studio 2019 для Windows и Mac стала доступна для скачивания на официальном сайте Microsoft.
Одним из основных нововведений стала доступность функции Live Share, которая позволяет разработчикам совместно писать код, сохраняя при этом свои собственные настройки редактора. Кроме того, Live Share теперь поддерживает не только JavaScript, TypeScript и C#, но и C++ и Python.
Visual Studio 2019 включает новое окно выбора шаблонов, улучшенные возможности по навигации, рефакторингу, отладке и многое другое. Работать быстрее поможет улучшенная функция Visual Studio IntelliCode, использующая искусственный интеллект для автодополнения кода.
Новые возможности помогут в создании проектов для широкого спектра платформ и операционных систем: от кроссплатформенных приложений C++ до мобильных приложений .NET для Android и iOS, написанных с использованием Xamarin, и облачных приложений, использующих сервисы Microsoft Azure.