«Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций

«Системный софт» завершил поставку программных продуктов Solidworks «Компании дизель» — отечественному производителю дизельных электростанций. В рамках контракта поставлены решения Solidworks CAD в редакциях Standard и Professional от Dassault Systèmes. Продукты будут использоваться при проектировании трехмерных параметрических моделей электротехники. Кроме того, специалисты «Системного софта» поставили решение Solidworks PDM Standard для централизованного управления инженерными данными и провели серию обучающих вебинаров по использованию продукта.

«Работая над созданием электрооборудования, мы делаем основные акценты на качестве, надежности и инновационности. Выбирая современные инструменты проектирования, мы обратились к экспертам “Системного софта” и получили необходимые технические консультации и рабочие инструменты, благодаря которым успешно пополняем линейку выполненных проектов: разрабатываем дизельные электростанции (ДЭС), энергокомплексы для строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин, передвижные дизель-генераторы с дистанционным мониторингом и управлением, — сказал ведущий специалист "Компании дизель" по внедрению САПР Александр Козлов. – Благодаря новому ПО компания сможет создавать 3D модели продукции и выпускать рабочую документацию для изделий любой сложности».

«“Системный софт” вместе со своими клиентами работает над историями их успеха. Выполняя проект для “Компании дизель”, помимо аналитической работы и подбора оптимального пакета программного обеспечения, мы обучили инженеров компании и продолжаем оказывать необходимую техническую поддержку. Только так, совместно прорабатывая с клиентом все насущные вопросы, можно достичь поставленных целей», – отметил Павел Булдыменко, руководитель отдела развития продаж СМБ компании «Системный софт».

Solidworks Standard – приложение для создания чертежей и 3D-моделей. Решение содержит средства для автоматизации конструкций, выполнения стресс-тестов и определения воздействия компонентов на окружающую среду. Расширенная версия продукта Solidworks Professional обладает более высокой производительностью и точностью, располагает множеством библиотек стандартных крепежей и деталей, функциями для автоматической оценки производственных затрат.