Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем

Powercom анонсировала появление новой модели в серии источников бесперебойного питания типа line-interactive – Raptor с LCD-дисплеем.

Модель предназначена для защиты персональных компьютеров совместно с монитором, сетевых коммутаторов, модемов и другого вычислительного и телекоммуникационного оборудования от основных неполадок с электропитанием: перегрузки или короткого замыкания; понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

Ключевое отличие новинки – это новый дизайн, яркий ЖК-дисплей, отображающий режимы работы ИБП, заряд аккумулятора и выходное напряжение, и съемный шнур, позволяющий безопасно перемещать устройство.

Модель представлена в трех мощностях – 1 025 ВА, 1 500 ВА, 2 000 ВА. ИБП Raptor 1025/1500/2000 LCD позволяет подключить до четырех устройств одновременно через разъемы Schuko.

Встроенный стабилизатор напряжения (AVR) поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, не используя ресурс аккумулятора при колебании напряжения электросети.

Коммуникационный порт USB для связи с компьютером позволит своевременно завершить работу системы с сохранением данных.

Основные характеристики: четыре выходных разъема типа Schuko с батарейной поддержкой; линейно-интерактивная технология с выходным напряжением в виде аппроксимированной синусоиды; ЖК-дисплей; автоматический регулятор напряжения AVR (Auto Voltage Regulation); микропроцессорное управление; функция сбережения энергии Green Mode; функция холодного старта (включение ИБП в отсутствии напряжения электросети); защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе; автоматическая зарядка аккумулятора в выключенном состоянии; съемный шнур.

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