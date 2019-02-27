В Microsoft Россия назначен новый президент

Microsoft объявила о назначении Кристины Тихоновой новым президентом Microsoft в России: она вступит в должность 15 марта 2019 года. Кристина сменит на этом посту Томаша Боченека. Он продолжит работать вместе с Кристиной, чтобы при поддержке руководства российского офиса обеспечить плавную передачу дел и непрерывность бизнеса для заказчиков и партнеров. О его дальнейших шагах будет объявлено дополнительно.

Кристина Тихонова хорошо известна российскому рынку своей продолжительной успешной карьерой и более чем 20-летним опытом в сфере управления, продаж, развития бизнеса и построения стратегий. До прихода в Microsoft она занимала позицию старшего вице-президента по продажам в ESW Capital в США.

Большую часть своей профессиональной деятельности Кристина посвятила телеком- индустрии: она руководила такими компаниями, как VEON, Nokia Networks, NEC, Mitsui & Co., Ltd. и другими. В Nokia Networks она проработала более 10 лет, сначала в должности президента Nokia-Siemens Network в России, а затем в качестве вице-президента, руководителя Восточного региона Nokia Networks. Также Кристина занимала позицию CTO (Chief Transformational Officer) в VEON Евразии. Кристина прошла курс Executive MBA при Российской академии наук и Кингстонском университете (Англия), а также получила диплом с отличием Санкт-Петербургского университета по специальности «Экономика и финансы».

Глубокое понимание российского рынка, с одной стороны, и огромный опыт работы в международных компаниях — с другой, стал секретом успеха: так, будучи руководителем Nokia-Siemens Network в России, Кристина смогла создать и реализовать стратегию развития компании и заключить несколько важных партнерств.

«Меня вдохновляют технологии и то, как они изменяют нашу жизнь, поэтому миссия Microsoft — дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достигать большего — находит отклик в моем сердце и воодушевляет меня сконцентрироваться на том, чтобы помочь нашим заказчикам и партнерам быть успешными на пути цифровой трансформации, — отметила Кристина Тихонова свое назначение. — Я с нетерпением жду возможности возглавить Microsoft в России, чтобы в тесном сотрудничестве с прекрасной российской командой внести свой вклад в развитие бизнеса компании в России».

Кристина Тихонова будет подчиняться Филиппу Роже, президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе.

«Я рад тому, что Кристина Тихонова присоединилась к нашей команде, — сказал Филипп Роже. — Приверженность Microsoft российскому рынку остается неизменной, и я восхищен тем опытом и объемом знаний, которые Кристина способна привнести в нашу деятельность в этой стране. Ее личная вовлеченность и успехи в бизнесе помогут заказчикам и партнерам в России раскрыть потенциал их компаний на растущем рынке. Я также хотел бы поблагодарить Томаша Боченека, который на протяжении почти 20 лет своей деятельности в компании обеспечивал выдающиеся результаты, поддерживая нашу миссию — дать возможность заказчикам и партнерам достичь большего».