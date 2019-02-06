«Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК»

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске кросс-функциональной версии продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» для оптимизации работы с финансовыми документами с возможностью подписи КЭП и иными опциями, доступными ранее только для «Логика: ЮЗ ЭДО».

Синергия продуктов «Логика: ЮЗ ЭДО» и «Логика: ФИНДОК» позволяет расширить возможности заказчика в контуре внешнего и внутреннего документооборота, в том числе юридически значимого. «Логика: ЮЗ ЭДО» обеспечивает бесперебойный процесс получения, подготовки, использования электронной подписи и отправки юридически значимых электронных документов компаниям внутри холдинга, контрагентам, государственным ведомствам и физическим лицам.

«Логика: ФИНДОК», в свою очередь, автоматизирует весь спектр процессов документационного обеспечения деятельности, подготовку финансовых документов к учету.

Необходимость выпуска кросс-функциональной версии продуктов продиктована процессами цифровой трансформации на стороне заказчиков. Так, если продукт «Логика: ФИНДОК» используется для автоматизации финансового делопроизводства в соответствии с внутренними регламентами и процессами, в рамках традиционной модели обработки финансовой документации, то интеграция этих продуктов предоставляет качественно иной уровень электронного взаимодействия с контрагентами и с конечным клиентом без дорогостоящего реинжиниринга внутренних бизнес-процессов компании для построения юридически значимого документационного контура.

Обновленная версия продуктов позволит заказчикам и партнерам использовать уже зарекомендовавшие себя механизмы «Логика: ФИНДОК» по оцифровке и проверке документов, поступающих в бумажном виде; использовать механизмы «Логика: ЮЗ ЭДО» для обмена с контрагентами электронными документами, их автоматизированной проверки, подготовки и объединения с бумажными оцифрованными документами, а также маршрутизации для дальнейшей обработки; использовать встроенные в «Логика: ФИНДОК» модули реализации бизнес-процессов для обеспечения обработки и подготовки к учету в соответствии с правилами его ведения в компании; использовать сервисы работы с электронной подписью в «Логика: ЮЗ ЭДО» для обеспечения юридической значимости электронных документов и их хранения; использовать модуль подбора документов в составе «Логика: ФИНДОК» и модуль взаимодействия с госслужбами в составе «Логика: ЮЗ ЭДО» для подачи документов в электронном виде по требованиям контролирующих организаций.

«Кросс-функциональная версия двух продуктов – новый подход к тиражированию лучших практик. Полученное решение позволяет заказчикам выстроить безболезненный переход от бумажного к электронному документообороту одним внедрением. Те же, кто уже работает с «Логика: ФИНДОК», смогут достаточно быстро обновить текущие решения и начать обмениваться со своими контрагентами первичными документами в электронном виде» - сказала руководитель продукта Ирина Трубина.