«МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики»

На контентной платформе портативного кинотеатра Cinemood появилось 6 диафильмов по мотивам электронных книг о «Смешариках», один из которых – в стихотворной форме. Ранее компания «МУЛЬТиКУБИК» бережно восстановила несколько сотен советских диафильмов, в том числе, «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Халиф Аист» и многие другие. 100 из них команда перевела на английский и планирует перевод еще на 5 языков. В 2018 г. компания «МУЛЬТиКУБИК», по запросам пользователей, также озвучила ряд диафильмов при участии актеров театра и кино – Сергея Чонишвили, Владислава Коппа и Кирилла Радцига.

«Главная цель компании – создание первого в мире помощника для современных родителей в воспитании ребенка, который рекомендует детям лучший образовательный и развлекательный контент. Персонажи Крош, Кар-Карыч и другие – актуальны для нынешнего поколения детей, и они легко учатся на примере героев любимых мультфильмов. А формат диафильма стимулирует воображение ребенка, позволяет родителям быть ближе к детям – читать истории по ролям, уютно устроившись рядом, создавать новые семейные ритуалы, проецируя изображение на стену или потолок», – отметила сооснователь компании «МУЛЬТиКУБИК» Дарья Мингалиева.

«По сюжету новогодних диафильмов, Смешарики должны нарядить ёлку до того, как часы пробьют двенадцать, Крош старается поймать Деда Мороза, а Пин мастерит самые лучшие новогодние подарки. Анимационный сериал в новом воплощении задуман не только для развлечения, но и для образования и воспитания детей. При этом, в историях нет прямого нравоучения – основные нравственные и моральные принципы доводятся до детей через сюжетную линию ненавязчиво. Сам мультсериал «Смешарики» рассчитан на детей до 12 лет, а новый формат привнесет особенную атмосферу в просмотр и соберет всю семью вместе», – сказала главный редактор ГК «Рики» и руководитель издательства «Умная Маша» Мария Корнилова.

Компания «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» (ГК «Рики» – правообладатель бренда «Смешарики») продолжат сотрудничество в 2019 г.: в планах создание около 50 новых диафильмов, в том числе, озвученных оригинальными голосами героев мультсериала.