Tele2 определила самые трафиковые события 2018 года на основе больших данных

Tele2 проанализировал активность абонентов на основе технологий «больших данных» и составил рейтинг самых популярных мероприятий 2018 года среди своих клиентов. Пиковое потребление интернет-услуг было зафиксировано на фестивалях «Круг света», 360 VISUAL FEST и Moscow Flower Show.

Компания проанализировала активность абонентов Tele2 в столичном регионе в 2018 году и определила наиболее массовые мероприятия, во время которых нагрузка на сеть была выше среднего. В список вошли самые популярные фестивали, концерты и акции, которые посещали московские абоненты Tele2.

При составлении рейтинга не учитывались главное спортивное событие лета и празднование Дня города. Первое место списка занял фестиваль «Круг света». В этом году мероприятие традиционно проходило на нескольких площадках Москвы, но самый большой объем передачи данных был зафиксирован на Театральной площади. Трафик здесь увеличился в 30 раз по сравнению со среднесуточным показателем в обычный день.

На втором месте оказался фестиваль цифрового искусства 360 VISUAL FEST, который проходил 16-17 июня на территории центра дизайна ARTPLAY. Интернет-трафик вырос в 8 раз и приблизился к значению, зафиксированному во время празднования 9 Мая на Поклонной горе. Замыкает тройку лидеров июньский международный фестиваль Moscow Flower Show. Во время его проведения среднесуточный трафик на территории парка искусств «Музеон» был в 15 раз выше, чем во время открытия выставки Banksy в ЦДХ.

Четвертое место заняла акция «Ночь в музее», проходившая в главных музеях столицы 19-20 мая. Самый высокий трафик был зафиксирован в Третьяковской галерее на Крымском валу. Популярность мероприятия связана с тем, что Tele2 выступила ключевым партнером акции, а абоненты оператора могли участвовать в музейной ночи на привилегированных условиях.

На пятой позиции списка – концерт группировки «Ленинград» в спортивном комплексе «Олимпийский». Трафик, скачанный клиентами Tele2 на стадионе, в 2,5 раза превысил аналогичный показатель в фан-зоне на Воробьевых горах во время открытия главного спортивного события этого года.

На шестой позиции рейтинга расположился гастрономический фестиваль «О да! Еда!», который проходил в парке Красная Пресня. Интернет-трафик здесь вырос в 3,7 раза – это сопоставимо с объемом гигабайтов, скачанных во время открытия парка «Зарядье» осенью 2017 года. Следующее место в рейтинге занял музыкально-литературный фестиваль «Sолома» в саду «Эрмитаж»: нагрузка на сеть в районе летнего сада увеличилась в 4 раза. На 8-й и 9-й позиции списка расположились фестивали Geek Picnic и «Пикник "Афиши"» в Коломенском. Наконец, топ-10 замыкает Faces&Laces в Парке культуры и отдыха им. М. Горького: трафик вырос в 2,3 раза по сравнению с обычным летним днем.