Настольный редактор ONLYOFFICE обновился до версии 5.2

Разработчики облачного офиса ONLYOFFICE выпустили версию 5.2 своего бесплатного десктопного приложения для Windows, Linux и Mac. В нем появились функции, которые ранее были доступны только в онлайн-версии

Среди новых возможностей редактора документов – внутренние ссылки и закладки. С их помощью можно быстро переместиться к нужному месту в документе без долгого скроллинга.

Для удобства создания списков разработчики добавили автоматическую нумерацию. Достаточно набрать звездочку, цифру/букву с точкой, а затем нажать пробел или tab, и маркированный или нумерованный список создастся автоматически.

В одной из предыдущих версий в ONLYOFFICE появились элементы управления содержимым. Самый распространенный сценарий их использования — создание форм, шаблонов и счетов-фактур. В новой версии добавилась возможность кастомизировать внешний вид этих элементов.

В редакторе таблиц появилась новая вкладка «Макет», в котором собраны все настройки внешнего вида таблицы. Кроме того, перед скачиванием можно будет задать параметры файла PDF: размер и ориентацию страницы, масштабирование и поля. Пользователи также смогут выбрать – скачать все листы таблицы или только текущий.

Помимо новых функций, в релиз вошла возможность подключения приложения к сторонним облачным хранилищам, которые недавно стали официальными технологическими партнерами ONLYOFFICE – ownCloud и Nextcloud. Таким образом, пользователи смогут работать с документами, которые хранятся в облачных хранилищах на базе этих платформ, прямо из приложения ONLYOFFICE.

Также, в настройках приложения появилась опция изменить язык интерфейса.

Напомним, исходный код десктопных редакторов ONLYOFFICE открыт и доступен на GitHub. Приложение распространяется на условиях лицензии AGPLv3.