Fly запустил браузер Fly Internet с встроенным VPN

Бренд Fly объявил о запуске собственного браузера Fly Internet. Браузер с функциями приватности и встроенным VPN позволит свободно и безопасно использовать возможности интернета. Браузер бесплатный и доступен для скачивания в Google Play Market. Высокая скорость, понятный интерфейс и исключительные требования к приватности – ключевые особенности Fly Internet.

Браузер Fly Internet позволяет устанавливать пароль как для самого браузера, так и для приватных вкладок, просматривать контент без рекламы и совершать прямые загрузки. Для надежной защиты персональных данных предусмотрен приватный режим, в котором не сохраняется никакая информация, а также блокируется отслеживание статистики на сайтах.

Благодаря защите паролей и истории веб-серфинга пользователи Fly Internet могут свободно использовать публичные Wi-Fi сети и быть уверенными в безопасности личных данных.

Для дополнительной безопасности личных данных пользователи смогут установить автоматическое закрытие приватных вкладок и очистку истории при выходе из браузера.

Браузер разработан с учетом современных тенденций в области дизайна интерфейса и с особым вниманием к сохранению экранного пространства. При скроллинге панель инструментов сворачивается и не мешает просмотру веб-контента. В режиме превью отдельно отображаются вкладки для обычного и приватного режимов.

Fly Internet доступен для установки на смартфонах на ОС Android, начиная с версии 4 и включая Android Go.

С 2019 г. браузер Fly Internet будет предустановлен во всех новинках модельного ряда Fly.