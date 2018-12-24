MMD представила монитор Philips 241B8QJEB. Цена

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила Full HD монитор Philips 241B8QJEB с диагональю 24 дюйма (видимая часть 23,8 дюйма), оснащенный всеми необходимыми профессионалам инструментами. Такие особенности, как SmartImage, IPS и разрешение Full HD, гарантируют качественное изображение, режим LowBlue, технология Flicker-free, подставка SmartErgoBase обеспечивают комфорт в течение рабочего дня, оберегая глаза и осанку пользователя.

Оборудованный разъемами USB 3.0, SmartConnect и встроенными стереодинамиками для облегчения повседневного использования, Philips 241B8QJEB также соответствует множеству экологических стандартов: в его производстве используется на 85% переработанный пластик.

Монитор Philips 241B8QJEB был разработан для профессионалов, которые проводят значительную часть своего рабочего времени за компьютером. Устройство отличается высокопроизводительной технологией вывода изображения, которая гарантирует пользователям приятную картинку независимо от того, над чем они работают: от обработки фотографий и графического дизайна до электронных таблиц. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080 пикселов) изображение получается более детализированным, а яркость и контрастность увеличенными для большей реалистичности.

Монитор также оснащен технологией IPS, благодаря которой изображение выглядит ярким при любом угле обзора. Это будет особенно полезно при работе в группе, когда каждый участник видит картинку одинаково, независимо от расположения монитора. Но и это не все. Компания MMD пошла еще дальше в вопросе качества изображения, оснастив Philips 241B8QJEB эксклюзивной технологией SmartImage, которая оптимизирует работу дисплея в зависимости от типа контента. Пользователи могут выбирать один из нескольких режимов – «Фильм», «Фото», «Игра» и других – и монитор автоматически меняет настройки изображения, чтобы они максимально соответствовали ситуации.

Philips 241B8QJEB оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить производительность. Такие технологии, как режим LowBlue и Flicker-free, снижают утомляемость от коротковолнового синего свечения и мерцания экрана, что позволяет глазам меньше напрягаться и не уставать даже после длительных рабочих сессий. Режим EasyRead – это еще одна практичная функция, созданная для улучшения качества чтения: благодаря ей читать с монитора так же удобно, как с бумаги. Подставка SmartErgoBase тоже была разработана с учетом максимального удобства пользователя: ее можно поднимать, опускать, наклонять и поворачивать, чтобы каждый мог найти идеальное для себя положение и ощутить полноценный физический комфорт, находясь перед монитором. Подставка также оборудована инструментами для упорядочивания кабелей, что поможет лучше организовать рабочее пространство и чувствовать себя в нем более удобно.

Монитор Philips 241B8QJEB оснащен технологией USB 3.0 Super Speed, которая в 10 раз превосходит стандарт USB 2.0. Технология USB 3.0 также обеспечивает большую пропускную способность и улучшенное управление питанием, что позволяет использовать устройства хранения данных большой емкости. Для тех, кто еще не отказался от стандарта USB 2.0, предусмотрена обратная совместимость. Она гарантирует, что устройства предыдущего поколения USB 2.0 будут работать с этим монитором. Возможности подключения Philips 241B8QJEB на этом не заканчиваются. Технология SmartConnect обеспечивает поддержку широкого спектра стандартов входящего сигнала, включая VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и других.

Монитор Philips 241B8QJEB появится в продаже в январе 2019 года по ориентировочной цене 12 329 руб.