Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей

Tele2 завершил проект внедрения Process Mining by Celonis для анализа и оптимизации платежного процесса. Благодаря решению сократятся трудозатраты сотрудников казначейства, повысится качество формирования платежных позиций и уменьшится количество случаев редактирования документов. Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию данного решения осуществляла компания «РАМАКС Интернейшнл» (входит в ГК «РАМАКС»).

Предпосылкой для внедрения Process Mining by Celonis в Tele2 стало желание оператора сделать процесс формирования внешних платежей в компании максимально эффективным. Анализ платежного процесса начинался с момента создания платежной позиции до получения банковской выписки о проведенном платеже. В ходе проекта были проанализированы более 1 миллиона платежных позиций, выгруженных из информационной системы оператора SAP ERP.

Для дальнейшего анализа были выбраны различные сценарии оплаты внешним контрагентам и случаи редактирования данных. В результате анализа был составлен рейтинг внутренней эффективности по видам платежей и структурным подразделениям компании.

«Каждый бизнес-процесс компании имеет свой регламент, структуру и срок исполнения, предполагает четкую работу как с контрагентами, так и внутренними заказчиками. Принимая участие в данном проекте, мы, прежде всего, хотели посмотреть, как в реальности происходит наш платежный процесс, а также определить возможности для повышения его операционной эффективности. Технология Process Mining by Celonis позволила в режиме реального времени получать действительно объективную картину платежного процесса, проанализировать большой объем данных, принять необходимые корректирующие меры и мониторить их внедрение», - отметила Наталия Живаго, директор казначейства Tele2.

«Технология Process Mining by Celonis начала активно внедряться в России для коммерческого использования только в 2016 году, но при этом уже не раз доказала свою эффективность. Проект в Тele2 это подтверждает. Оператор уже начал получать практический эффект от внедрения и планирует дальнейшее расширение использования технологии для повышения эффективности своих ключевых процессов», - сказал Дмитрий Буленков, директор по продажам ГК «РАМАКС».

«Process Mining by Celonis становится все более востребованным продуктом на рынке, потому что позволяет отследить малейшие отклонения и узкие места в любых процессах. С его помощью можно понять, как улучшить выполнение той или иной задачи и достичь целевых бизнес-результатов. В Европе уже есть внедрения решения в телекоммуникационной отрасли, в России Tele2 реализует первый подобный проект. И планы по дальнейшему развитию технологии внутри компании говорят о доказанной эффективности Process Mining by Celonis для бизнеса», - отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.