«Техносерв Консалтинг» реализовал функционал CRM для запуска мобильного ПО СберKids

«Техносерв Консалтинг» интегрировал новое мобильное приложение СберKids с розничной CRM-системой Сбербанка менее чем за месяц. Сжатые сроки проекта обусловлены жестко зафиксированной датой вывода нового продукта на рынок.

СберKids – это банковское мобильное приложение для детей от 6 до 13 лет. Оно позволяет завести для ребенка виртуальную предоплаченную дебетовую карту, с которой он может совершать покупки в российских интернет- и офлайн-магазинах с помощью телефона с технологией NFC. В личном кабинете дети могут формировать wish-листы, копить деньги на какую-либо цель, узнавать в специальном разделе с видео и текстами о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. Родителю приложение позволяет моментально и без комиссии перевести деньги, проверить покупки, узнать пожелания ребенка, а также установить лимит на расходы. Для того чтобы начать пользоваться приложением, надо установить СберKids из магазина приложений на смартфон себе и на смартфон ребёнку, связать два аккаунта и выпустить карту для ребёнка.

В рамках запуска нового банковского продукта «Техносерв Консалтинг» произвел интеграцию системы «CRM Розничный» с приложением СберKids для обеспечения выгрузки в систему данных детей – новых клиентов банка. Кроме того, компания доработала функционал сотрудников единого распределенного контактного центра Сбербанка для корректного обслуживания ребенка при обращении в call-центр по любым вопросам, связанным с мобильным приложением.

«Мы рассматриваем приложение СберKid не только как удобное платежное средство, но и как инструмент, который поможет привить ребенку азы финансовой грамотности и освоить их на практике, научившись управлять карманными расходами. СберKids стало важным шагом в создании экосистемы банковских продуктов для детей и уже доказало свою востребованность. Только за первый месяц приложение скачали более 6 тысяч раз, и около тысячи детей получили дебетовые карты», – отметили руководители проекта Диана Козлова и Дмитрий Вальдман.