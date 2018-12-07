Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы

Компания Trend Micro опубликовала результаты своего исследования The Fragility of Industrial IoT’s Data Backbone, в котором описывает уязвимости базовых протоколов M2M (от Machine-to-Machine, или «межмашинное взаимодействие») IIoT, а также предлагает собственные методы защиты от потенциальных угроз.

Протоколы M2M позволяют устройствам «общаться» между собой, передавая команды и данные телеметрии от сенсоров, что является основой для нормального функционирования любой IIoT-системы. Авторы исследования сосредоточили своё внимание на протоколах MQTT и CoAP, как на самых распространённых и представляющих наибольший интерес для потенциальных злоумышленников.

Оба этих протокола нельзя считать эффективно защищёнными от атак. В частности, MQTT подвержен различного рода DoS-атакам с использованием «запрещённых» символов в заголовках, а CoAP — атакам типа DNS amplification. В результате проведенных тестов исследователям Trend Micro также удалось выявить проблемы с использованием устаревших версий «посредников» MQTT, которые не защищены от уже обнаруженных типов атак.

Злоумышленники могут использовать уязвимости этих протоколов для перехвата данных телеметрии, включая конфиденциальную информацию, перехвата управления устройствами на стадии их настройки и конфигурации либо в момент обновления по воздуху и подмены команд физическим устройствам такими, которые нужны хакерам. Следовательно, последние могут не только получить личные данные и переписку пользователей, но и управлять любым из подключенных к сети IIoT-устройством, например, дистанционно открывать автоматические двери, ведущие в закрытые части офисов.

Среди сфер, которые оказались уязвимыми для атак с использованием M2M-протоколов, по результатам исследований, производство бытовой электроники и мобильных устройств, швейная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, услуги доступа в интернет, логистика, производство мониторов и автомобильных запчастей, медицинское обслуживание, а также строительство.