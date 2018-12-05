«Норникель» модернизировал собственные дата-центры

Компания «Норникель» завершила модернизацию инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках – в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Обновление дата-центров стала частью реализуемой «Норникелем» глобальной программы по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей. Модернизация центров в Заполярном филиале проведена совместно командой «Норникель – ОЦО» и генеральным подрядчиком – системным интегратором «Инфосистемы Джет». Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании Delta Electronics.

Модернизация дата-центров позволила повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных. Завершающим этапом станет создание отказоустойчивого кластера в Москве, который обеспечит высокий уровень доступности и интеграции критичных систем компании. Общая стоимость модернизации инженерной инфраструктуры ЦОДов «Норникеля» превысила 450 млн руб.

Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволило вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ-оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ-инфраструктуры, обязательных для современных дата-центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс.

«Благодаря повышению надежности технических решений, реализации схем резервирования инженерной инфраструктуры с применением современных стандартов мы достигли уровня отказоустойчивости, который соответствует текущим и перспективным потребностям бизнеса», – отметил руководитель проектов направления по экспертизе инфраструктуры «Норникель – ОЦО» Роман Емельянов.

Осенью 2018 г. компания завершила строительство двух новых дата-центров на Кольской ГМК – в городах Мончегорск и Заполярный. Полезная мощность оборудования — до 90 кВт.

Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 г. Целевая архитектура охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса компании будет построен ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании. В нем разместятся наиболее критичные для нее корпоративные системы. Работа по модернизации дата-центров будет завершена к 2020 г.