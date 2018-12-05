BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах

Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги и реализации пилотного проекта платформы Ассоциации банков России по обмену информацией о киберугрозах. Была представлена новая версия платформы и объявлено о начале ее промышленной эксплуатации в 2019 г.

Использование платформы помогло за 5 месяцев предотвратить ущерб на сумму не менее 3 млрд рублей. Пилотный проект платформы был запущен в эксплуатацию в июне 2018 г., Сбербанк один из первых присоединился к нему. К началу декабря участниками платформы являются уже более 30 кредитных организаций, еще 40 находятся на стадии заключения договоров или ведут переговоры о вступлении.

По словам президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, инициатива запуска платформы исходила от банковского сообщества, которому необходима качественная информация о киберугрозах для эффективного построения систем защиты. Он напомнил, что идея реализации платформы была одобрена весной этого года на Комитете Ассоциации по информационной безопасности. С учетом положительных результатов пилотного периода принято решение о переходе платформы Ассоциации банков России в режим промышленной эксплуатации в начале 2019 г., добавил Лунтовский.

Президент Ассоциации банков России также отметил интерес к платформе со стороны международного сообщества: возможность информационного обмена обсуждалась с представителями Ассоциации банков Италии, интерес к платформе проявили белорусские кредитные организации, она также была представлена руководителям банковских ассоциаций стран СНГ, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Монголии на недавнем заседании Международного банковского совета.

Директор компании BI.ZONE Дмитрий Самарцев рассказал об итогах пилотного проекта и планах развития платформы. Он отметил, что сегодня в платформу поступает более 1 млн агрегированных индикаторов и более 5 тыс. запросов данных в сутки. В декабре состоится запуск усовершенствованной версии – Платформы 2.0, в которой были учтены более 100 новых идей от участников проекта. Дмитрий Самарцев также представил пакеты для участников платформы в рамках ее коммерческой эксплуатации – Базовый, Расширенный и Партнерский и подчеркнул, что подключение к базовому набору будет бесплатным для членов Ассоциации.