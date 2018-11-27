«Норникель» модернизировал платформу SAP HANA с помощью серверов Bull

Atos под своим технологическим брендом Bull осуществила поставку оборудования в ГМК «Норильский никель» («Норникель»). Благодаря системному интегратору Intact программно-аппаратный комплекс был введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Предпосылкой обновления ИТ-комплекса являлись рост потребностей в вычислительных ресурсах и объемах хранилищ данных для обеспечения работы критически важных бизнес-приложений и амбициозных проектов на платформе SAP HANA. Стояла задача расширить существующий ландшафт в части вычислительных мощностей и обеспечить высокую доступность платформы, несмотря на аппаратные ограничения. Направлением развития ИТ-инфраструктуры «Норникеля» было принято решение использовать гибридные технологии.

Проектное решение было предложено компаниями Atos и Intact. Комплекс состоит из двух стоечных серверов Bull Bullion S8 в состав которых входит система хранения данных. Такой подход предоставил возможности для расширения и поддержки дальнейшего роста. Оборудование поставлялось как SAP HANA appliance. Также проектом предусмотрены мощности для обеспечения высокой доступности, тестирования и разработки под платформуSAP HANA: сервер Bull Bullion S8 и два сервера Bull Bullion S6 с подключенной к ним единой гибридной системой хранения данных. Оборудование поставлялось как Tailored Data Center Integration.

Специалистами Intact совместно с ИТ-подразделением «Норникеля» был произведен монтаж комплекса серверов и СХД в стойки с подключением их к имеющейся инфраструктуре ЦОД, а также разработан комплект рабочей документации по интеграции указанного решения без прерывания сервисов. Фактически все работы были выполнены в период новогодних каникул. В результате был значительно увеличен объем вычислительных мощностей и ресурсов хранения данных. Модернизация существенно увеличила скорость работы приложений ландшафта SAP.

Реализованное решение обеспечивает защиту инвестиций для сегмента тестирования и разработки, поскольку его легко масштабировать за счет расширения серверов Bullion версий S6 до S8 и S8 до S10, S12, S14 или S16, оснащенных 10-16 ЦПУ соответственно, без замены имеющихся вычислительных мощностей.

«Серверы Bull пришли на российский рынок не так давно, и на сегодняшний день данный проект – первая инсталляция для использования SAP HANA в России, хотя за рубежом у нас большой опыт реализации подобных решений», - сказал Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России.

«Сегодня использование высокопроизводительных платформ для хранения и обработки данных, в том числе SAP HANA, - это серьезный тренд, который в среднесрочной перспективе будет только усиливаться. Популярность масштабируемых серверов Bull будет только расти, - отметил генеральный директор компании Intact Александр Зыков. – Мы рады, что смогли помочь «Норникелю» модернизировать ИТ-инфраструктуру и создать технологическую основу для дальнейшего развития».