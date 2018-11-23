oneFactor запустил систему для снижения инвестиционных рисков ритейла

oneFactor и уральский алкогольный ритейлер «МАВТ-Винотека» реализовали совместный проект по оценке локаций для открытия новых магазинов. С помощью облачной платформы oneFactor ритейл может существенно ускорить процесс принятия решения по выбору оптимальных мест для новых торговых точек и снизить уровень инвестиционных рисков в 4 раза. Платформа идентифицирует и профилирует покупателей на основе аналитики собственных данных ритейлеров в объединении с данными мобильных операторов, интернет-компаний и Wi-Fi-провайдеров.

В рамках пилотного проекта oneFactor проанализировал текущую клиентскую базу МАВТ-Винотеки для выявления ядра целевой аудитории и основного паттерна посещения торговых точек ритейлера. Анализ профиля покупателей показал, что целевой аудиторией «МАВТ-Винотеки» являются мужчины в возрасте 35-44 с уровнем дохода выше среднего по анализируемому городу. При этом 86% покупателей живут не дальше 300 м от существующих торговых точек ритейлера.

В ходе второго этапа работы с помощью платформы oneFactor была построена модель для оценки новых локаций «МАВТ-Винотеки» с учетом выявленной целевой аудитории заказчика и основного паттерна поведения покупателей при приобретении товаров ритейлера. Для каждой точки проводился анализ количества мужчин в возрасте 35-44 с уровнем дохода выше среднего по городу, проживающих в радиусе 300 м от локации. Дополнительно в учет брались более 200 других внешних факторов. В ходе работы модель на основе алгоритмов машинного обучения переводила все входящие факторы о торговой точке в единый показатель – средний месячный товарооборот, который зарабатывал бы заказчик, если бы открыл в этой точке магазин.

В рамках полевого тестирования приемлемым считалось отклонение прогноза от фактической выручки не более, чем на 10%. В ходе проекта c помощью платформы oneFactor подобный результат был достигнут в 82% случаев. Для сравнения, в среднем по рынку данный показатель составляет 21%. Подобного уровня точности удалось достичь за счет технологии компании, агрегирующей обезличенные данные из различных источников.

Построенная модель была внедрена в существующий бизнес-процесс «МАВТ-Винотеки» по оценке локаций перед открытием новых торговых точек. Использование платформы oneFactor также позволило сократить процесс оценки локаций до 48 часов по сравнению с 3 неделями при «ручном режиме».

На следующем этапе сотрудничества рассматривается возможность интеграции разработанной oneFactor модели с сайтом «МАВТ-Винотека» в разделе «Предложить локацию для аренды». Это позволит оптимизировать существующие процессы взаимодействия с собственниками коммерческой недвижимости, минимизировать трудозатраты и снизить риски при выборе локации.