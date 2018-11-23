«Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management

«Информзащита» и One Identity объявили о планах совместной работы над комплексным развитием темы Identity and Access Management.

One Identity, которая в начале 2018 года приобрела компанию Balabit, за последние несколько лет закрепилась на российском рынке как лидер по количеству IDM-внедрений. Компания обладает уникальными технологиями, с помощью которых комплексно решает задачи по управлению доступом: начиная от массового доступа для рядовых сотрудников до администраторов или подрядчиков, где требуется контролируемый доступ. Ко всему прочему, также обеспечивает двухфактную аутентификацию – Starling 2FA, единую точку входа как для Web-приложений, так и для всех остальных систем – Cloud Access Manager и ESSO и управление неструктурированными данными – Data Governance.

«Мы стремимся, чтобы "Информзащита" стала одним из главных партнеров One Identity в России как интегратор по внедрению наших технологий и как консалтинговый партнер. Нам действительно интересно сотрудничать с интеграторами, у которых есть опыт и экспертиза по теме IDM/IGA, DAG, SSO и PAM, – сказал Яков Фишелев, руководитель представительства One Identity в России и СНГ. – В нашем портфеле насчитывается около 20 проектов по внедрению IDM/IGA в России. Одним из таких является проект с Ренессанс Кредит, где было подключено около 50 систем, и 95% доступа осуществляется автоматически через развитую ролевую модель. Можно назвать проекты в ДельтаКредит и СКБ-банке, где активно применяется портал самообслуживания по доступу для бизнес-пользователей. В каждом проекте можно найти интересные сценарии использования – это подтверждает гибкость нашей платформы».

В свою очередь «Информзащита» является давним обладателем статуса Gold Plus компании One Identity, что подтверждает наличие у неё соответствующих компетенций. «Информзащита» также специализируется и имеет реальный опыт по работе с PAM-технологиями, внедрению систем централизованного управления доступом (IDM и IAM) и внедряет системы контроля доступа к неструктурированным данным (DAG).

«Благодаря партнерству с компанией One Identity мы сможем предложить нашим заказчикам реализацию полного спектра услуг по организации управления и контроля прав доступа пользователей к корпоративным ресурсам. Также мы сможем использовать решения, занимающие лидирующие позиции в таких областях как Identity Governance and Administration, Privileged Access Management и Data Access Governance», – сказал Александр Черных, архитектор по информационной безопасности «Информзащиты».