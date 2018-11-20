Ростех и Минздрав обеспечат телемедициной 700 медучреждений

Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации Ростех и Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России подписали соглашение о сотрудничестве. Первым совместным проектом станет завершение формирования российской телемедицинской инфраструктуры. До конца 2018 года к системе телемедицины будут подключены более 700 медучреждений во всех регионах страны.

Телемедицинские консультации будут оказывать специалисты из 21 национального медицинского исследовательского центра со специализацией в областях онкологии, кардиологии, нейрохирургии, травматологии, сердечно-сосудистой хирургии, радиологии, эндокринологии и других. Центры уже оснащены телемедицинским оборудованием и подключены к телекоммуникационной инфраструктуре Минздрава России.

«Благодаря современным цифровым технологиям мы делаем высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной во всех регионах России. Теперь любой врач сможет воспользоваться знаниями и практиками лучших медицинских экспертов страны. Это позволит повысить общий уровень оказания медицинских услуг», - отметил директор по особым поручениям госкорпорации Ростех, председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Врачи федеральных медицинских центров будут консультировать коллег из регионов по сложным клиническим случаям в плановом и в экстренном режиме, а также проводить образовательные вебинары и лекции. Возможность консультироваться с экспертами получат врачи региональных специализированных медцентров и клинических больниц крупных городов. Дистанционное общение экспертов национальных центров и врачей-практиков из региональных клиник будет происходить через Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), разработанную НЦИ.

«Работа по внедрению телемедицинской системы ведется на базе ФГБУ «ВЦМК «Защита» уже не первый год, консультации в режиме «врач-врач» уже проводят несколько сотен медицинских организаций. При этом в качестве платформы используется внутренняя разработка Минздрава. Взаимодействие с НЦИ позволит существенно расширить количество участников взаимодействия, придать системе федеральный масштаб», - сказал начальник Центра информационных технологий ФГБУ «ВЦМК «Защита» Никита Одинцов.

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках.Миссия НЦИ - инициировать, координировать и реализовывать проекты национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения качества жизни граждан России. В портфеле компании - ряд масштабных проектов и востребованных IT-продуктов.