Attack Killer реализовал проект по защите официальных информационных ресурсов и городского портала Тюмени

Attack Killer (ГК Infowatch), российский разработчик комплексных систем защиты веб-приложений, успешно завершил проект внедрения решения Attack Killer для обеспечения кибербезопасности официальных информационных ресурсов Администрации Тюмени.

«Комплексная защита официальных информационных ресурсов — важная задача, выполнение которой необходимо для полноценной реализации федерального закона “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”. Выбор решения Attack Killer (ГК Infowatch) позволяет полностью автоматизировать процесс защиты. С начала 2018 г. решение неоднократно полностью блокировало попытки атак с различных IP-адресов», – отметил заместитель директора МКУ «Комитет по информатизации и связи» Кирилл Орлов.

«Аудитория официальных городских порталов составляет тысячи пользователей в день, поэтому владельцам этих ресурсов важно обеспечить автоматизированное и комплексное управление безопасностью, при этом защита должна начинаться с процесса разработки», – сказал Михаил Бубнов, директор по развитию продуктов Attack Killer.

Решение Attack Killer – единый центр, который обеспечивает комплексное управление безопасностью бизнес-критичных веб-приложений и информационных ресурсов в автоматизированном режиме. Решение реализует функции активной защиты от угроз и контроля безопасности разработки, что дает возможность поддерживать непрерывные рабочие процессы в компаниях и государственных учреждениях. Продукт работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают выявлять многоступенчатые атаки из множества событий безопасности и не требуют изменений