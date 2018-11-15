«Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково

«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершила проект по доработке и обновлению CRM-системы на базе платформы bpm’online от Террасофт в Московской школе управления Сколково – одной из ведущих бизнес-школ в России и СНГ. Изменения системы позволили сотрудникам бизнес-школы более оперативно управлять продажами образовательных услуг и собирать обратную связь от клиентов.

Основной целью проекта стали доработка интеграции с личным кабинетом, настройка новых печатных форм и обновление платформы до актуальной версии.

На момент начала сотрудничества с «Норбит» в бизнес-школе уже функционировала система bpm’online, на базе которой настроены основные корпоративные бизнес-процессы по продажам и формированию аналитики. В системе адаптированы базовые разделы (лиды, контакты, контрагенты) и созданы новые (регистрация и обратная связь). Также настроена интеграция с телефонией и личным кабинетом на официальном сайте школы.

«Норбит» провел доработку решений bpm’online sales и bpm’online marketing для обеспечения быстрого доступа к контактной информации и формирования необходимой отчетности.

Обновление системы проходило в восемь этапов. За этот период специалисты «Норбит» разработали план миграции данных, провели полный цикл тестирования и обновление. В результате система соответствует версии платформы bpm’online 7.11.