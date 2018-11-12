РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое

Объем инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка».

При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до $3,4 млн. За первое полугодие 2018 г. общая сумма инвестиций в финтех составила $7,1 млн, средний чек – $1,8 млн.

В целом сегмент ИТ (в который входит финтех) лидирует по количеству венчурных инвестиций. В 2017 г. он составил 84% от общей суммы всех сделок на рынке. По итогам первой половины 2018 г. в секторе информационных технологий состоялось сделок общим объемом $77,6 млн, то есть более 80% от всего рынка венчурных сделок.

При этом стартапы в секторе финансовых технологий второй год подряд входят в тройку наиболее популярных направлений у инвесторов. Так, в 2017 г. финтех был на третьем месте по общей сумме инвестиций ($30,8 млн), уступая лидерство стартапам в сфере агрегаторов и каталогов ($33 млн) и решений для бизнеса ($45 млн). В первой половине 2018 г. карта лидеров не изменилась. На первом месте – решения для бизнеса ($14,9 млн), на втором – агрегарторы и каталоги ($12,6 млн), на третьем финтех ($7,1 млн).

К финансовым технологиям (Fintech) относятся платежные сервисы (например, кошельки, системы приема онлайн-платежей), цифровой банкинг и персональные финансы, управление активами и инвестициями, проекты в сфере кредитования и страхования, различные вспомогательные сервисы, предлагающие услуги другим игрокам финансового рынка, включая обеспечение безопасности, работу с большими данными, механизмы скоринга заемщиков, платформы для использования мобильных платежей и др.

Ежегодный обзор венчурной индустрии России «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» за 2017 г. и первое полугодие 2018 г. подготовлен PwC совместно с РВК. Согласно обзору, рынок венчурных сделок в 2017 г. впервые за последние годы показал рост на 48%, составив $243,7 млн, по сравнению со $165,2 млн годом ранее. За первое полугодие 2018 г. суммарный объем сделок достиг $200 млн. Общий объем венчурной экосистемы в 2017 г. составил $410 млн, как и в 2016 г.