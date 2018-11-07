«Русский Стандарт» запустил новый интернет-банк RSB Online

Банк «Русский Стандарт» анонсировал перезапуск интернет-банка на новой платформе. Главные преимущества нового сервиса – скорость и максимальная простота. В RSB-Online значительно усовершенствован функционал, добавлены новые инструменты и улучшен дизайн.

«Новый RSB Online позволяет сделать онлайн-управление финансами намного быстрее и проще, а для совершения операций теперь требуется минимум действий и переходов», – отметил вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

В новом интернет-банке удобный интерфейс, ключевые функции теперь всегда под рукой, а все продукты отображаются на главной странице. В верстке реализована простая и четко-структурированная подача информации. Визуальное оформление стало содержательнее, а расположение элементов позволяет пользователю сфокусироваться на важных для него деталях.

Продуктовые страницы адаптированы под каждого пользователя. На них отображается актуальная для клиента информация: остатки по счетам, текущая процентная ставка по кредиту или депозиту, сумма для досрочного погашения и другие важные детали.

В RSB Online появилась возможность переводить покупки по кредитным картам в рассрочку, чтобы затем оплачивать их без процентов ежемесячно равными частями.

Среди других добавленных инструментов для комфортного управления финансами – подписки на начисления за услуги ЖКХ, быстрая регистрация и восстановление доступа в Интернет-банк по номеру карты или договора, возможность создания собственных напоминаний в календаре событий, добавление карт сторонних банков для быстрых пополнений и многое другое.

Оценить функционал нового интернет-банка RSB Online можно уже сейчас. Прошлая версия интернет-банка «Русского Стандарта» также остается доступна клиентам.