Huawei объявила о старте продаж умного браслета Band 3 Pro в России. Цена

Huawei представила на российском рынке новый умный браслет Huawei Band 3 Pro c полноцветным сенсорным экраном и усовершенствованными функциями мониторинга пульса и сна.

Huawei Band 3 Pro оснащен полноцветным AMOLED экраном с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240×120 пикселей. Большой экран, по плотности пикселей и цветопередаче сравнимый с дисплеями смартфонов, позволяет с комфортом читать сообщения, а цветные иконки упрощают взаимодействие с устройством и поиск необходимых пунктов меню.

Huawei Band 3 Pro получил сенсорный экран и дополнительную кнопку для функции «Домой». Для того чтобы гарантировать стабильную работу сенсора в любых условиях, в нем применена двухслойная архитектура. Браслет поддерживает свайпы сверху вниз и слева направо, а также касания в любой точке экрана.

Благодаря технологии Huawei TruSeen 3.0, браслет Huawei Band 3 Pro способен с высокой точностью определять частоту сердечных сокращений на протяжении всего дня. Технология основывается на оптическом датчике и интеллектуальном алгоритме машинного обучения, которые гарантируют точный подсчет частоты сердечных сокращений в реальном времени. Помимо круглосуточного мониторинга, в режиме спортивных упражнений функция используется для отображения и записи изменений пульса на протяжении всей тренировки.

Для оценки качества сна в Huawei Band 3 Pro предусмотрена технология Huawei TruSleep 2.0, созданная в сотрудничестве с Центром динамических биомаркеров при Медицинской школе Гарвардского университета. Обработка большого количества данных позволила исследователям отыскать связь между пульсом и частотой дыхания во время сна. Соотношение этих параметров отражает разницу между различными фазами сна и может отражать симптомы некоторых заболеваний. Основываясь на этих закономерностях, ученые из Гарварда предложили концепцию сердечно-дыхательной взаимозависимости (Cardiopulmonary Coupling, CPC). Технология Huawei TruSleep базируется на этой концепции и использует данные, получаемые от встроенного в Huawei Band 3 Pro оптического датчика пульса. Это позволяет практически мгновенно оценивать фазу сна, разделяя периоды засыпания и пробуждения, поверхностный и глубокий сон, бессонницу, а также фазу REM, в которой человек видит сны.

Умный браслет Huawei Band 3 Pro появится в продаже 28 октября 2018 г. по рекомендованной розничной цене 4 990 руб. и будет доступен в официальном интернет-магазине Huawei и магазинах-партнерах компании. Цвета, доступные на российском рынке: песочный золотой и вулканический черный.