Ondoc запустили личный кабинет для клиентов страховой компании «Капитал Полис»

Ondoc запустили проект со страховой компанией, что является новым направлением в развитии системы по контролю здоровья. Теперь не только пациенты клиник, но и клиенты страховых компаний могут использовать возможности цифровизации здравоохранения, говорится в сообщении компании.

Для клиентов СК «Капитал Полис» стал доступен личный кабинет в веб-версии и мобильных приложениях на iOS и Android. Проект реализован на платформе компании Ondoc — сервиса по контролю здоровья, интегрированного с клиниками.

Сервис содержит функционал по таким направлениям, как, например, цифровая медкарта, где застрахованные СК «Капитал-Полис» могут загружать результаты консультаций, обследований, анализов. Все клиенты СК могут вести курсы приема лекарств, отмечать прогресс и реакции на медикаменты. Также есть раздел для мониторинга показателей здоровья — их можно вносить вручную или получать данные от фитнес-браслетов и «умных» гаджетов, которые синхронизированы с Apple Health.

Раздел телемедицины поможет в дальнейшем врачам медицинского центра «Капитал Полис» проводить удаленные консультации для сопровождения постоянных пациентов и коррекции назначенного лечения. С согласия пациента они смогут получить доступ к информации из цифровой медкарты, которая поможет специалисту наблюдать состояние, изучить историю болезни, показатели и данные о лечении.

Также будет функционировать онлайн-связь с клиниками, что позволит пользователям общаться с представителями «Капитал Полис» в чате, отправлять заявки на запись на прием в медицинский центр прямо из личного кабинета.

В разделе «Доступ к полной информации о программе ДМС» пользователь сможет фиксировать данные своего страхового полиса и получать доступ к своей программе страхования внутри личного кабинета. Сможет видеть доступные услуги, все детали своей программы, узнавать об акциях и специальных предложениях.

«Личный кабинет застрахованного по ДМС позволяет получить доступ к информации о своем полисе ДМС, вести свою медицинскую карту, создать семейный профиль, отправлять заявки на запись на прием. Это новый улучшенный сервис страховой компании и возможность постоянного контакта с нами. Клиентам ДМС будет достаточно открыть программу на своем смартфоне и получить всю необходимую информацию», — сказал начальник информационно-аналитического отдела СК «Капитал-полис» Холод Максим.

«Решение для «Капитал Полис» — это еще один большой шаг по формированию экосистемы по контролю здоровья, которую мы делаем. Благодаря таким проектам тщательно проработанные функции, например, возможности работы с полисами медицинского страхования, делают Ondoc универсальным средством работы любого участника медицинского бизнеса», — отметил СЕО Ondoc, Александр Константинов.