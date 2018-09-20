«Вятка банк» выбрал сервисы «Ростелеком-Solar» для защиты от киберугроз

«Ростелеком-Solar», провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, подключила «Вятка банк» к ряду сервисов сетевой безопасности: услугам анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и защиты от DDoS-атак.

Для анализа защищенности ИТ-инфраструктуры были смоделированы действия злоумышленников, атакующих банк извне. Этот метод также известен как pentest (penetration testing – тестирование на проникновение). Специалисты «Ростелеком-Solar» пытались обойти комплекс средств защиты информационных систем банка и проникнуть в сеть. По результатам теста клиент получил оценку безопасности информационных систем и рекомендации по повышению уровня их защищенности.

По словам первого вице-президента «Вятка банка» Андрея Семиохина, организация уделяет особое внимание информационной безопасности, для финансовой сферы это приоритетное направление: «Сегодня нам приходится использовать новейшие технологии, чтобы надежно защищаться от киберугроз. В случае успеха злоумышленников многие атаки, в том числе DDoS, повлекут за собой огромные финансовые и репутационные потери для банка. Эффективно справляться с этими задачами нам помогают комплексные сервисы информационной безопасности, предоставляемые компанией "Ростелеком-Solar". Надежные, зарекомендовавшие себя сервисы, выстроенные на базе самых современных технологий, – это гарантия высокого уровня защищенности информационных систем».

«Кто хочет глобально развивать бизнес, должен системно подходить к защите своих информационных ресурсов. Мы можем в этом помочь. Противодействие угрозам в области информационной безопасности – новое приоритетное направление стратегии развития "Ростелекома". Имея крупнейшую в стране сеть передачи данных, мощные дата-центры, экспертные знания в области ИБ, мы готовы стать единой точкой ответственности за ИБ для самых разных организаций: от крупных корпораций до малых предприятий», – сказал вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

Среди заказчиков услуги «Анализ защищенности ИТ-инфраструктуры» – крупнейшие банковские, государственные и промышленные компании. Pentest-команда «Ростелеком-Solar» обладает высокой квалификацией (это подтверждается сертификатами международного образца) и выполняет проекты любой сложности, включая анализ веба и внешнего периметра, оценку защищенности банкоматов, тесты на проникновение от лица внутреннего злоумышленника и т.д.

Сервис «Ростелеком-Solar» по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks – одного из лидеров по разработке программного обеспечения в этой области. Система способна отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. «Ростелеком-Solar» обеспечивает защиту от DDoS-атак в 180 из 400 крупнейших российских компаний, в семи из десяти крупнейших банков.