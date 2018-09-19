R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса, а также системы автоматизации кредитования, розничного банковского обслуживания, операций с ценными бумагами и дилинговых операций подверглись корректировке в связи с предстоящим с 1 января 2019 г. обязательным для банков переходом на новые правила бухгалтерского учета. Пользователи RS-Bank V.6 смогут заранее начать готовиться к переходу на учет и отчетность по международным стандартам.

С целью реализации изменившихся законодательных норм в АБС RS-Bank V.6 добавлены новые общесистемные справочники «Категории оценки» и «Рыночные процентные ставки», скорректированы справочник символов ОФР и план счетов. В «Главной книге» доработаны операции отражения начисленных процентов и реализованы расчет и формирование корректировок резерва на возможные потери до размера оценочного.

Определенные изменения произошли и в каждой из систем линейки RS-Bank V.6. Например, в системе автоматизации кредитования RS-Loans V.6 добавлены справочники, необходимые для корректного учета всех видов договоров кредитования, реализованы процедуры расчета ЭПС, АС, СС, а также добавлены новые типы операций (учет затрат, отражение расходов по затратам, оценка при первоначальном признании, учет отсроченных разниц, классификация и реклассификация договоров, учет неустоек и прочих доходов). В системе обеспечена возможность ведения параметров обесценения и формирования оценочных резервов по договорам и портфелям.

Система автоматизации розничного банковского обслуживания RS-Retail V.6 также приведена в соответствие нормам МСФО. С этой целью в ней добавлены расчет справедливой стоимости вклада и учет вкладов по справедливой и амортизированной стоимости, формируются бухгалтерские документы на корректировки и переоценки, реализован учет отложенной разницы суммы привлеченных средств и справедливой стоимости (когда это обусловлено требованиями законодательства).

Изменения, реализованные в RS-Securities V.6, затронули практически все виды операций с ценными бумагами — первоначальное признание финансовых активов и финансовых обязательств, в том числе привлеченных и размещенных денежных средств по сделкам РЕПО, начисление доходов и расходов, учет затрат, переоценка по справедливой стоимости, формирование оценочных резервов. Для расчетов используются системные алгоритмы определения ЭПС и амортизированной стоимости, реализованные в соответствии с рекомендациями Письма Банка России от 27.04.2010 г. № 59-Т «О Методических рекомендациях «О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента», а также функции определения существенности отклонений по видам и значениям различных критериев, задаваемых в виде справочника. Для адаптации предлагаемой реализации к требованиям банков предусмотрено большое количество системных настроек, регулирующих учет.

В поддержку новых законодательных норм в системе автоматизации дилинговых операций RS-Dealing V.6 наряду с новыми справочниками и процедурами расчета ЭПС, АС, СС для работы со сделками межбанковского кредитования (МБК) реализованы учет затрат, отражение расходов по затратам, оценка при первоначальном признании, учет отсроченных разниц, учет неустоек и прочих доходов. Кроме того, в системе обеспечена возможность ведения параметров обесценения и формирования оценочных резервов по сделкам.

Доработки в АБС RS-Bank V.6 выполнены в строгом соответствии с нормами законодательства и отвечают требованиям Положения Банка России от 02.10.2017 г. № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, иным договорам на привлечение денежных средств, выпуска и погашения (оплаты) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов», Положения Банка России от 02.10.2017 г.№ 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств», Положения Банка России от 02.10.2017 г. № 606-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами» и Указаний Банка России №№ 4556-У от 02.10.2017, 4826-У от 21.06.2018, 4722-У от 15.02.2018.

«За последние годы – это самые радикальные доработки в бухгалтерском учете. Теперь качественная оценка деятельности банка может быть получена на основе данных АБС — "трансформация в МСФО" в этой части учета больше не требуется, — отметил Ринат Каримов, директор департамента банковского ПО RS-Bank, заместитель генерального директора компании R-Style Softlab. — Внедрив в программные комплексы линейки RS-Bank V.6 основу учета по МСФО заблаговременно, мы обеспечили нашим клиентам возможность подготовиться к переходу на соответствие новым требованиям регулятора».