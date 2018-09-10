«Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes

«Ростелеком» и Wargaming объявили о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 г. стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в военно-воздушном экшене World of Warplanes. Теперь во всех базовых играх от Wargaming есть эксклюзивные преимущества для абонентов «Ростелекома», а также полноценный премиум аккаунт без дополнительной платы.

При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «Игры Wargaming» абонент «Ростелекома» теперь может получить в свое распоряжение эксклюзивный премиум истребитель VII уровня – Як-3Т. Он развивает скорость до 650 км/час, обладает высокой маневренностью в горизонтальном вираже и на малых высотах. Самолет оснащен крупнокалиберным вооружением, эффективным в ближнем бою (пушка 37-мм НС-37 и две синхронные пушки 20-мм Б-20).

«По данным аналитиков, в России примерно треть населения регулярно сражается в онлайн-играх. Мы развиваем "Игровой" таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей игроков с разными интересами и предпочтениями. Теперь быстрее добиваться убедительных побед смогут поклонники отечественных ВВС. Они получили легендарный истребитель Як-3Т, который особо опасен в ближнем бою. Желаем всем пользователям тарифа "Игровой" новых побед на суше, на море и в воздухе», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«С гордостью передаем Як-3T любителям яростных воздушных сражений в World of Warplanes. Уверен, им понравится, насколько точно виртуальная машина соответствует техническим характеристикам и боевому духу своего прототипа», – сказал Андрей Жугарь, Publishing Director World of Warplanes.

Компания «Ростелеком» в 2016 году запустила специальный тарифный план для поклонников онлайн-игр – «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming.

Первым эксклюзивом для абонентов «Ростелекома» стал танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая: прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре. В 2017 г. стал доступен премиум крейсер VI уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков.

Во всех трех играх на время пользования тарифным планом «Игровой» абоненты «Ростелекома» автоматически получают премиум аккаунт, который позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

На протяжении трех лет компания развивает виртуальную экосистему, в которой будет доступно все, что нужно онлайн-игроку, включая максимальную скорость передачи данных, минимальный пинг и различные эксклюзивные преимущества от самых популярных игр для абонентов «Ростелекома».

До 30 сентября 2018 г. в большинстве регионов России есть возможность подключить тарифный план «Игровой» и пользоваться им два месяца на специальных условиях – за 690 руб. в месяц (на 19% ниже базовой стоимости).