«СКБ Контур» сделал «Диадок» площадкой международного ЭДО

В феврале 2018 г. оператор «СКБ Контур» реализовал первый проект международного юридически значимого документооборота (ЭДО). Сейчас у компании появился второй успешный трансграничный кейс: к международному ЭДО через «Диадок» присоединился «Нижнекамскнефтехим». «Нижнекамскнефтехим» обменивается электронными документами уже с 50 своими контрагентами-нерезидентами.

В результате внедрения международного ЭДО компании с обеих сторон снижают расходы на отправку, формирование, хранение и международную доставку бумажных документов. Несмотря на то что согласование электронных документов требует некоторого времени, сам процесс становится проще, поэтому стороны подписывают документы за несколько минут вместо нескольких дней. Бизнес-процессы ускоряются, сотрудничество с налоговыми, таможенными и банковскими органами упрощается. В итоге компании легко встраиваются во взаимодействие с любой структурой.

«Для нас переход на международный ЭДО стал частью закономерного развития — мы не только перешли к электронным документам, но и перестроили бизнес-процессы. Когда мы начали оптимизировать процесс оформления международных автотранспортных накладных, то столкнулись с препятствием: контрагенты не могли оперативно оформлять и передавать водителям на территории РФ доверенности на получение продукции. Предложение «СКБ Контур» использовать международный ЭДО для передачи доверенностей в электронном виде позволило нам завершить оптимизацию процесса и перейти на электронный документооборот. От идеи до ее реализации прошло 4 месяца. Сегодня мы практикуем международный ЭДО по доверенностям и уже почувствовали результат. Процедура стала намного проще: зарубежный контрагент отправляет доверенность, через несколько минут мы ее получаем, затем документ размещается в электронном архиве и становится доступным всем сотрудникам, участвующим в отгрузке продукции», — сказал Дмитрий Кузьмин, главный специалист автоматизации бизнес-процессов логистики «Нижнекамскнефтехима».

Платформа «Диадок» предоставляет организациям возможность обмениваться как юридически значимыми формализованными документами — например, доверенностями, контрактами, приложениями, бухгалтерскими документами, так и неформализованными — чертежами, пояснительными письмами. Это значительно оптимизирует документооборот, внешнеэкономическую деятельность и финансовые потоки предприятия.

«При трансграничном сотрудничестве особенно важно правильно оформлять документы строгой отчетности, например, доверенности. Одна ошибка в работе с такими документами в условиях международного обмена приводит к простоям, штрафам и даже срывам поставок и в итоге обходится дорого обеим сторонам. В "Диадоке" любую ошибку можно исправить без последствий и временных затрат. Именно поэтому компании "Нижнекамскнефтехим" важно было в первую очередь настроить электронный обмен доверенностями. Однако международный ЭДО позволяет отправлять и получать любые документы. При этом трафик с обеих сторон — безлимитный. А это значит, что следующая волна подключений нерезидентов "Нижнекамскнефтехима" может включать больше документов», — сказала Юлия Королева, менеджер проектов развития международного ЭДО компании «СКБ Контур».