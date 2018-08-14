«Билайн» тестирует компактные базовые станции для точечного увеличения емкости сети

«Вымпелrом» (торговая марка «Билайн») объявил о тестировании компактных базовых станций Easy Macro производства Huawei. Применение этой технологии помогает быстро увеличить емкость сети и обеспечить клиентов высоким уровнем связи в нестандартных местах. Это решение в зоне своей работы помогло клиентам «Билайн» активнее пользоваться услугами, что увеличило на 20% использование трафика мобильного интернета и голосовой связи.

Компания планирует применять решения подобного рода в местах, где возведение традиционных базовых станций связано с различными сложностями. Это особенно актуально в городах с большим количеством ограничений в области строительства объектов связи, например, Санкт-Петербурге. Центр этого города включен в список всемирного наследия UNESCO, и строительство традиционных базовых станций связано со сложностями приобретения площадок под оборудование, длительным периодом согласования и высокой стоимостью строительства. В этих условиях и прошло тестирование нового решения.

Использование компактных базовых станций Huawei Easy Macro позволяет эффективно решить эти вопросы. Установленное оборудование очень компактное, легкое и малозаметное. Для его размещения можно использовать столбы, фасады и крыши зданий, рекламные щиты, сооружения ЖКХ. Сочетание компактных базовых станций с традиционным оборудованием создает многоуровневую архитектуру сети, что помогает повысить качество связи для клиентов.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелкома», отметил: «Ежегодно в Санкт-Петербург приезжают миллионы туристов, что увеличивает необходимость наращивать емкость сети. Применение компактных базовых станций значительно упрощает вопросы поиска и приобретения площадок под оборудование, снижает расходов на строительно-монтажные работы, и помогает обеспечить наших клиентов качественной связью в самых нестандартных местах».

Лу Либо, вице-президент компании Huawei в России, сказал: «Huawei активно сотрудничает с российскими мобильными операторами и инфраструктурными компаниями с целью развития зрелой и эффективной отраслевой экосистемы. Технология Easy Macro позволяет быстро и экономично строить множество новых базовых станций и улучшать покрытие и емкость сетей в ответ на запросы абонентов, используя концепцию «всё как площадка для базовой станции». Мы рады, что теперь это решение используется и нашим стратегическим партнером – компанией «ВымпелКом», помогая ей повысить качество обслуживания абонентов».

До конца года компания планирует масштабировать это решение и запустить его в местах активной генерации трафика.