Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке

8 августа 2018 г. в 12:00 состоится открытый вебинар «Как обеспечить максимальную надежность и сверхвысокую доступность критичных данных и приложений в облаке? Практические подходы и важные нюансы», в рамках которого специалисты M1Cloud (облачный сервис-провайдер Stack Group) и вендора Veeam Software расскажут про обеспечение максимальной надежности работы приложений в облаке для реализации проектов среднего и крупного бизнеса.

В программе вебинара.

Облачная инфраструктура M1Cloud для повышенной надежности и бесперебойной работы бизнес-критичных приложений (Владимир Денеко, архитектор отдела архитектуры клиентских решений Stack Group / M1Cloud).

Послеаварийное восстановление как услуга (Disaster Recovery-as-a-Service) на базе Veeam Cloud Connect в инфраструктуре облачного сервис-провайдера. Практика применения (Владимир Денеко, архитектор отдела архитектуры клиентских решений Stack Group / M1Cloud; Ирина Ленцнер, инженер направления «Cloud», Veeam Software).

Сверхвысокая доступность данных при резервном копировании, в том числе для удаленных пользователей, с помощью сервиса Veeam Agent в облаке сервис-провайдера (Ирина Ленцнер, инженер направления «Cloud», Veeam Software).

Резервное копирование как сервис (Backup-as-a-service) под управлением облачного сервис-провайдера на инфраструктуре компании-заказчика и в облаке на базе Veeam Backup & Replication. Особенности применения быстрого и надежного резервного копирования, и восстановления (Владимир Денеко, архитектор отдела архитектуры клиентских решений Stack Group / M1Cloud).

Object Storage: сценарии практического применения. S3 как способ сокращения издержек для архивного хранения данных в облаке (Владимир Денеко, архитектор отдела архитектуры клиентских решений Stack Group / M1Cloud).

Перспективы развития технологий и ожидаемый функционал решений резервного копирования Veeam (Ирина Ленцнер, инженер направления «Cloud», Veeam Software).

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