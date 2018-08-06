iDVP представил универсальные инструменты в области Business Intelligence

Консорциум iDVP, в который входит «Ланит», выпустил универсальные инструменты в области Business Intelligence (BI): iDVP.Analytics – для создания интерактивных отчетов и iDVP.Data – для исследования и обработки данных.

Новинки, представленные объединением российских компаний в области разработки технологий продвинутой визуализации данных, поддерживают широкий набор источников данных и позволяют пользователям любого уровня – от новичков до специалистов – самостоятельно подключаться к ним, анализировать данные и конструировать интерактивные отчеты. Решения на платформе iDVP входят в единый реестр российского ПО.

«Три года назад мы сосредоточились на амбициозной миссии – создании отечественного гибкого BI-инструмента, базирующегося на самых современных технологиях и отвечающего высоким требованиям пользователей подобных систем. Полигоном для разработки стал один из крупнейших ИТ-проектов последних лет в области здравоохранения – ЕМИАС, – сказала руководитель проектов "Ланит" Регина Гатауллина. – Сегодня мы готовы предложить российскому рынку результат нашей работы – сильное, полнофункциональное и простое в освоении решение в области анализа данных и поддержки принятия решений».

IDVP.Analytics позволяет формировать интерактивные отчеты – от простых таблиц до сложных дашбордов – и может служить как для построения одной аналитической записки, так и для формирования комплексной системы отчетности. Создание отчетов доступно даже начинающему пользователю.

Важное преимущество инструмента – гибкий подход к визуализации данных, позволяющий подстроить интерактивные отчеты под конкретную задачу. Библиотека визуальных компонентов включает в себя все корреляционные диаграммы и графики распространенных типов и постоянно расширяется. У каждого компонента есть широкий набор управляемых свойств, что позволяет «оживить» отчеты, сделать работу с ними удобной, информацию – доступной, а анализ принятия решений – комфортным. Кроме того, встроенные шаблоны и подсказки сокращают время разработки отчета, предельно упрощают процесс его создания.

Функциональный интерфейс, реализованный в формате web-приложения, позволяет просматривать и редактировать отчеты на любых устройствах. Ими также легко делиться: отчеты можно выгружать в Excel и PDF, встраивать в сторонние web-приложения и сайты.

IDVP.Data берет на себя все функции по сбору, объединению, очистке, обогащению и трансформации данных, а также насыщает информацией целевые системы (приложения семейства iDVP и сторонних разработчиков).

В IDVP.Data реализован единый механизм доступа к данным вне зависимости от типа источника: можно настроить подключение к Excel и CSV-файлам, REST и SOAP веб-сервисам, различным базам данных. Данные можно использовать как в online режиме, так и сохранять в самой системе.

«Для обращения к данным и работы с ними мы используем язык SQL. При этом тип источника для нас не имеет значения, – отметила Регина. – Более того, мы больше не ограничены скоростью источника данных. Результат любого запроса можно сохранить в базе IDVP.Data, что обеспечит прирост скорости и непрерывную работу даже в то время, когда источник недоступен. При этом работа с большими объемами данных осуществляется быстро за счет использования технологий BigData».

Для передачи информации во внешние системы можно буквально в несколько кликов сформировать витрину – сервис, предоставляющий данные в ответ на запрос извне. Для этого в визуальном интерфейсе системы достаточно указать, какие данные должны предоставляться и по какому принципу фильтроваться.