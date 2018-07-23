Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud

«Инносети» объявила о размещении специализированных блокчейн-платформ в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Одна из таких платформ предназначена для страхования грузоперевозок и урегулирования страховых случаев, которая позволяет оцифровать и глубоко интегрировать участников логистической цепи и страховых компаний, что дает возможность минимизировать риски, ускорить процессы и повысить доверие всех участников. Еще одна платформа – для финансирования участников логистической цепочки, которая снижает затраты на финансирование и обеспечивает перевод бизнес-процессов в онлайн за счет глубокой интеграции платформы со всеми участниками логистической цепочки.

В силу большой нагрузки на продуктивные системы и с учетом всех требований к системе от клиентов, компания «Инносети» выбрала партнёра, который обеспечит высокий уровень доступности продуктов компании и бесперебойность бизнес-процессов.

«Облако enterprise уровня M1Cloud специально создавалось для размещения бизнес-критичных приложений, обеспечивая высокие требования технологического бизнеса к компонентной базе и информационной безопасности», – отметил Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

Пользователи M1Cloud могут управлять вычислительными ресурсами, оперативно увеличивая мощности в периоды пиковых нагрузок и гибко подбирая необходимую конфигурацию, с помощью сервиса самостоятельного управления облаком – Automate (программный продукт Stack Group). Automate собирает статистические данные и анализирует показатели задействованных мощностей, что дает возможность оценивать и прогнозировать затраты на вычислительные ресурсы.