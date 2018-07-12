«Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» – новый инструмент создания качественного кредитного портфеля

«Кворум» (входит в ГК «Компьюлинк») объявил о выпуске нового продукта– «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ», позволяющего получить сведения о доходах физических лиц в налоговом периоде посредством взаимодействия с веб-сервисом Федеральной Налоговой Службы (ФНС) через СМЭВ версии 3.0 с использованием вида сведений «Сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ».

Новый адаптер является подключаемым модулем программного комплекса «СМЭВ-Интегратор». Адаптер может быть интегрирован с информационными системами банка с помощью механизмов файлового обмена, хранимых процедур или через API WEB-сервиса.

Функциональность нового адаптера предусматривают направление запросов на получение сведений о доходах потенциального заемщика – физического лица за требуемый налоговый период, сведений о результате обработки этого запроса и получение ответов по форме справки 2-НДФЛ. Реализованы хранение истории запросов и ответов, просмотр их статусов, журналирование и мониторинг событий системы в реальном времени, отправка запросов в автоматическом или ручном режимах, контроль состояния очередей сообщений.

«Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» поддерживает стандарты пользовательского интерфейса, присущие семейству ранее выпущенных адаптеров.

Администратор системы наделен широким спектром возможностей по управлению правами доступа на основе ролевой модели, ведению журнала событий, управлению сертификатами электронной подписи, по настройкам системы уведомления о сбойных ситуациях и т.п.

«Новое решение позволит банкам формировать более качественный кредитный портфель, а также ускорить ход рассмотрения кредитных заявок. «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ», помимо ранее выпущенного «Адаптера ПФР», является дополнительным эффективным инструментом получения достоверной информации о финансовом положении клиента, обеспечивая оценку его кредитоспособности по расширенному кругу параметров», - отметил Игорь Виноградов, коммерческий директор компании «Кворум».

Более подробно о новом решении Адаптер ФНС. 2-НДФЛ можно прочитать на сайте компании «Кворум».