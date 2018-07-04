«Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365

«Корус консалтинг» начал проект по внедрению CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в транспортно-экспедиционной компании «Траско». Новой системой будут пользоваться порядка 300 сотрудников логистического оператора.

Сложность логистических процессов, необходимость оперативного взаимодействия с клиентами потребовали от компании внедрения максимально адаптированного инструмента для автоматизации коммерческих процессов. Готовое решение «Korus | CRM для логистики» на платформе Microsoft Dynamics 365, выбранное «Траско», отраслевой разработкой «Корус консалтинг» и позволяет управлять продажами и сервисом с учетом специфики логистического бизнеса. «Корус консалтинг» также неоднократно становился лучшим партнером российского подразделения Microsoft по внедрению CRM в логистике и обладает опытом реализации проектов в компаниях-лидерах рынка грузоперевозок, таких как Pony Express, «Рускон», DPD («Армадилло бизнес посылка»).

В ходе проекта в CRM-системе будет внедрен продуктовый каталог транспортных услуг компании, что позволит менеджерам оперативно формировать коммерческие предложения и рассчитывать стоимость услуг. Более того, благодаря связанным товарным категориям система автоматически сможет предлагать менеджеру альтернативные или дополнительные услуги, потенциально интересные клиенту.

Важной составляющей проекта станет интеграция c другим решением интегратора Korus | Dadata для Microsoft Dynamics 365, которое помогает находить и заполнять корректные данные по реквизитам и адресам в CRM-системе.

Проектная команда выполнит интеграцию системы с телефонией, сайтом компании и почтовым сервером. Таким образом, пользователям будет предоставлена возможность автоматически фиксировать в CRM запросы от клиентов, поступающие по различным каналам, а также видеть полную информацию о получаемых и отправляемых сообщениях и сохранять новые данные и контакты при входящих и исходящих звонках.

Также в решении будет реализована возможность осуществлять быстрые массовые рассылки клиентам через сервис доставки сообщений прямо из CRM. Это позволит анализировать индивидуальные интересы и потребности каждого клиента и предлагать ему только нужный контент, повышая, таким образом, лояльность и конверсию.

В ходе проекта в CRM-системе будет выполнена интеграция с системой «1С» для получения информации о платежах и дебиторской задолженности, отслеживания статуса груза и получения данных о согласовании договоров. Ожидается, что число пользователей новой системы достигнет 300 человек, среди которых сотрудники отделов продаж, маркетинга, экспедиционных отделов и руководители компании.

«Внедрение готового CRM-решения для логистических компаний позволит нам еще больше унифицировать и автоматизировать процесс работы с клиентами, отслеживать действия менеджеров, а также упростить процесс планирования продаж и управления их исполнением», — отметил Алексей Чиняков, коммерческий директор «Траско».

«Транспортная логистика является для "Корус консалтинг" одним из стратегически важных направлений деятельности. Мы рады, что все больше клиентов из этой отрасли доверяют нам автоматизацию коммерческих процессов. У нас есть действительно уникальный опыт, который в совокупности с готовым решением дают максимально ощутимый и измеряемый бизнес-результат», — сказала заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг» Мария Бар-Бирюкова.