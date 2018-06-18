Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе

Членам Ассоциации банков России будет предоставлена возможность подключения к платформе обмена данными о киберугрозах с целью получения самой актуальной информации о злоумышленниках, их методах атак и инструментах.

Соответствующие соглашения подписаны 18 июня 2018 г. между Ассоциацией банков России, Bi.zone, техническим провайдером сервиса, а также рядом банков, среди которых «Сбербанк России», Саровбизнесбанк и «Кубань Кредит». На завершающей стадии проработки находится вопрос подключения к платформе еще более 10 банков.

Платформа обмена данными Ассоциации «Россия» — это система автоматизированного обмена уникальными данными о киберугрозах. Каждая организация-участник обмена может в режиме реального времени получать информацию из платформы и загружать в нее свою информацию. В течение пилотного периода, который продлится 3 месяца, через платформу можно будет получать только данные, загруженные экспертами Bi.zone. По истечении пилотных испытаний функцией загрузки данных смогут воспользоваться все организации, подключенные к платформе.

Решение позволяет своевременно обрабатывать данные об актуальных для финансового сектора киберугрозах и автоматически применять эту информацию на средствах защиты.

Обширная база индикаторов компрометации и сопутствующей контекстной информации позволит сократить время реагирования на инциденты информбезопасности, повысить качество их устранения и в итоге снизить ущерб от действий киберпреступников.

С помощью платформы можно использовать API-системы и повышать защищенность инфраструктуры, автоматически и в реальном времени применяя информацию об актуальных угрозах на средствах защиты.

По словам заместителя председателя правления «Сбербанка России» Станислава Кузнецова, создание платформы – инициатива банковского сообщества, представители которого заявили о необходимости подобного проекта на первом заседании комитета по информационной безопасности. Совместное противостояние киберугрозам, безусловно, усилит степень защиты банковских систем, что стратегически важно для кредитно-финансового сектора страны. Поэтому Сбербанк как центр компетенций по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика» будет рекомендовать создание аналогичных отраслевых платформ во всех ключевых направлениях экономики России, а также для включения в Программу.

«Объединение усилий различных компаний в борьбе с киберугрозами на основе платформы отечественных разработчиков полностью соответствует духу и форме программы цифровой экономики. Безопасность целого сектора экономики выходит на новый уровень за счет обмена данными между участниками. Надеемся в ближайшее время увидеть среди участников платформы не только банковские организации, но и операторов связи, интернет-компании и других представителей цифровой экономики. Кроме того, ожидаем поддержку и содействие развитию платформы со стороны различных государственных структур», – отметил директор по направлению «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика» Георгий Грицай.