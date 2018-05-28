«Майтэк» автоматизирует кадровые процессы «Банка Казани»

«Майтэк» автоматизирует в Directum процессы отдела подбора, оценки и развития персонала «Банка Казани». Уникальная проекта состоит в том, что не только рекрутеры будут вести сотрудников в ECM-cистеме, но и соискатели сами смогу предлагать свои кандидатуры через Directum.

«Банк Казани» более 6 лет развивает внутренние процессы электронного документооборота и взаимодействия в ECM-системе Directum. В 2018 году банк оптимизирует работу специалистов по работе с персоналом – автоматизирует заявки на поиск новых сотрудников и процессы согласования кандидатов.

Планируется, что «перенос» процессов в Directum сократит количество рутинных операций рекрутеров при оформлении документов по соискателям; сформирует прозрачную и контролируемую среду взаимодействия в цепочке «инициатор- сотрудник по персоналу-кандидат»; ускорит доступ к необходимой кадровой информации по кандидату.

В «Банке Казани» на базе Directum будет действовать собственный сервис для размещения резюме, где претендент на вакансию сможет самостоятельно предложить свою кандидатуру. Соискателю будет доступно выделенное рабочее место на площадке работодателя, где он, следуя инструкции или при помощи консультанта, сможет внести свое резюме в Directum и направить его на рассмотрение ответственному за вакансию специалисту.

Так кандидат сможет заочно «связаться» с нужным отделом, а сотрудники по подбору персонала получат в Directum базу резюме по форме банка. На основе нее будет осуществляться автоматическая выборка и подборка соискателей под соответствующие вакансии.

Сейчас основной блок работ подходит к завершению. Ведется тестирование процессов.