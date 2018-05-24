«ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology

Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закупочной деятельности.

Для реализации проекта использовалась аналитическая платформа Visiology, представляющая собой единую среду для выполнения операций сбора и преобразования данных, разработки аналитических алгоритмов и создания интерактивных панелей и отчетов. За счет функций, заложенных в платформу, достигается продвинутая визуализация данных. Платформа Visiology является полностью российской разработкой.

При внедрении ИАС были выполнены следующие задачи: проектирование хранилища данных на основе бизнес сущностей; автоматизация процедур сбора, преобразования и загрузки данных из существующих источников данных; автоматизация процедур формирования отчетности; формирование интерактивных отчетов для использования конечными бизнес-пользователями.

«Благодаря внедрению ИАС Visiology компания ТЭК-Торг получила мощный инструмент анализа закупочной деятельности с возможностью оперативного построения интерактивных отчетов, как по собственным процессам компании, так и по запросу клиентов – Организаторов закупочных процедур, осуществляющих торги на площадке», – сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Сытин Д.А.

«Решение на платформе Visiology для компании ТЭК-Торг разработано для анализа закупочной деятельности электронной торговой площадки, это решение может быть тиражируемым и успешно применяться для других торговых площадок», – отметила генеральный директор Polymedia Новикова Е.В.

Компания Polymedia продолжает развитие платформы, включая масштабирование аналитической системы на другие секции ЭТП «ТЭК-Торг».