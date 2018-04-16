Check Point: 97% компаний не готовы к кибератакам «Пятого поколения»

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности по всему миру, представил результаты исследования 2018 Security Report. В отчете представлены киберугрозы, с которыми сталкиваются организации различных отраслей.

2018 Security Report опирается на данные многочисленных исследований среди ИТ-директоров и руководителей бизнеса, а также отчетов Check Point’s Threat Cloud и Threat Intelligence Report. Исследование охватывает все современные угрозы, направленные на различные отрасли, такие как здравоохранение, промышленность и государственные структуры. Согласно отчету 2018 Security Report, более 300 мобильных приложений, распространяющихся через официальные магазины, содержат вредоносный код. Также специалисты Check Point отмечают, что количество облачных угроз, атак криптомайнеров, уязвимостей MacOS и IoT-устройств продолжает расти.

«Сегодня мы наблюдаем новое поколение кибератак — это многовекторные, крупномасштабные и стремительно распространяющиеся атаки «Пятого поколения» (GenV), — отметил Питер Александер, директор по маркетингу Check Point Software Technologies. — 77% ИБ-директоров выразили обеспокоенность тем, что организации не готовы к таким современным кибератакам и что подавляющее большинство инфраструктур безопасности компаний безнадежно устарели».

Чтобы получить больше информации о современном ландшафте киберугроз, Check Point опросил 443 ИТ и ИБ-специалистов по всему миру о вызовах, с которыми они сталкиваются, отражая атаки «Пятого поколения». Результаты исследования показали, что защита большинства компаний отстает на 10 лет и как минимум на два поколения от современных кибератак Gen V. Это говорит о глобальной повсеместной уязвимости перед атаками «Пятого поколения». Эксперты Check Point подготовили 2018 Security Report, который содержит сведения, решения и рекомендации для предотвращения кибератак «Пятого поколения».

«Согласно данным 2018 Security Report, кибератаки Gen V становятся все более частыми, — отметил Дуг Кахил, руководитель группы и старший аналитик по кибербезопасности Enterprise Strategy Group. — Риску подвержены все: медицинские учреждения, государственные сервисы, крупные корпорации и т.д. Сегодня 97% компаний не обладают решениями, способными противостоять кибератакам Gen V, и это нужно менять».