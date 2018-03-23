«Мегафон» установил sim-карты в тахографы

«Мегафон» расширил договор о партнёрстве с интегратором телематических решений в европейской части России, компанией «Региональный Центр Тахографии».

На сегодняшний день более 1300 М2М-sim-карт оператора установлены в тахографах, которыми оборудованы грузовые и легковые автомобили клиентов организации.

«Бортовой самописец фиксирует, соблюдают ли водители скоростные ограничения, режим труда и отдыха экипажа, показания датчика уровня топлива, информацию о техническом состоянии транспорта, и многие другие параметры. С помощью М2М-sim-карт эта информация поступает на специальный сервер. Затем логистическим службам клиентов нашего партнёра она передаётся в автоматическом режиме - и нет необходимости делать распечатку отдельно с каждого тахографа», - рассказал Олег Залукаев, директор воронежского «Мегафона».

Более 140 сотрудников компании «Региональный Центр Тахографии» пользуются мобильной связью «Мегафона» с удобным тарифным планом «Корпоративный безлимит».

Популярность М2М-сервисов среди корпоративных клиентов «Мегафона» в Центральном Черноземье постоянно растёт. Крупные агрохолдинги, промышленные, логистические предприятия, банки, торговые сети с помощью «умных» решений отслеживают маршруты автомобилей, расход топлива и энергоресурсов в офисе, налаживают видеонаблюдение.