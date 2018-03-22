«М.Видео» объявила о росте чистой прибыли на 25,4% по итогам 2017 года

«М.видео», российская розничная сеть по торговле электроникой и бытовой техникой входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявила аудированные консолидированные финансовые результаты за 2017 г, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка «М.Видео» выросла на 8,2% до 198 млрд рублей (без НДС) в 2017 г. Рост был обусловлен как увеличением продаж сопоставимых магазинов, так и высокой динамикой онлайн-покупок, на долю последних пришлось 15,7% от выручки (12,0% годом ранее).

«М.Видео» сохранила свои позиции на рынке бытовой техники и электроники России – доля компании достигла 17,1%. В отчетном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 г.

Валовая прибыль «М.Видео» составила 46,5 млрд рублей по итогам 2017 г., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом валовая рентабельность выросла на 0,1 процентный пункт до 23,5%.

EBITDA компании продемонстрировала существенный рост, увеличившись на 14,0% по сравнению с прошлым годом до 11,8 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) составила рекордные 6,0% за последние три года.

Чистая прибыль «М.Видео» увеличилась на 25,4% в 2017 г. до 7 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,5% в 2017 г. по сравнению с 3,0% годом ранее.

«Несмотря на непростое начало 2017 г. на фоне снижения потребительской активности в первом квартале, "М.Видео" смогла не только увеличить продажи по итогам всего года, но и показать заметное улучшение всех финансовых показателей, что говорит о сбалансированной эффективной бизнес-модели и высоком уровне корпоративного управления. "М.Видео" успешно прошла этап построения омниканальной розницы, смогла предложить клиентам бесшовный покупательский опыт онлайн и оффлайн, это нашло отражение в текущих успехах компании – укреплении общих позиций на рынке, увеличении продаж сопоставимой розницы при стремительной позитивной динамике в интернете. "М.Видео", совершенствуя ИТ-системы и внедряя инновации во всех сферах – от закупок до HR, трансформируется в digital-бизнес, что позволяет компании на насыщенном рынке предвосхищать ожидания клиентов и обеспечивать рост акционерных инвестиций», – отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.